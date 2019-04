13 Abril 2019 04:10:00

Las fallas en el 911

DONDE DEBERÁN DE PONERSE a trabajar y en serio es en el tema de la respuesta del Centro de Control y Comando, que es la instancia que opera el teléfono de emergencias 911 y que por alguna razón se ha convertido en un filtro que siempre carece de personal…



ANTE LA SITUACIÓN QUE se vivió en el simulacro del aeropuerto, donde se presumía un secuestro de avión y que uno de los pasajeros había resultado herido, el personal del C4 o del teléfono de emergencias 911 no supo cómo reaccionar ante tal situación…



ALGUIEN FALLÓ EN ESE SENTIDO al clasificar mal el incidente que se reportaba y que nunca notificó a las corporaciones de seguridad y la ley y a las de emergencia de la manera correcta…



DE NO SER POR la información que uno de los comandante subió al grupo de red de Whatsapp que se tiene entre corporaciones, pocos se abrían percatado de lo que sucedía…



ESO REFLEJA LA REALIDAD A la que se enfrentan quienes llaman al 911 y que pocas veces encuentran una respuesta rápida, tanto del personal de dicha oficina como de las corporaciones a las cuales se solicita ayuda…



VEREMOS Y DIREMOS PUES cómo es que toma cartas en el asunto el secretario de Seguridad José Luis Pliego y también la Secretaría de Gobierno, los principales involucrados en ese tema y que deberán de aplicar soluciones y recomendaciones al personal que ahí opera…



III

TODO ESTÁ LISTO PARA que el presidente Andrés Manuel López Obrador visite Piedras Negras y Acuña en dos semanas y media más a principios del mes de mayo…



LA AVANZADA DEL PRESIDENTE ha llegado a Coahuila esta semana y estuvieron en Saltillo, Piedras Negras y Acuña acompañadas del buen amigo Mario Dávila…



EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR asistirá primero de visita y gira de trabajo en Piedras Negras, en donde se tiene programado el arranque del funcionamiento del la ampliación de la clínica hospital del ISSSTE, la que tiene cuatro años de estar pendiente de concluir y también obras importante que arrancarán en esta visita…



SE HABLA DE QUE SE podría iniciar la construcción o anunciar el proyecto de una nueva clínica del IMSS, un hospital de medicina familiar similar a la Clínica 79, pero allá en el sector Acoros donde hace mucha falta…



POR LO PRONTO LA AVANZADA ya estuvo y ya se fue con toda la planeación del evento y por supuesto que pisaron base con el alcalde Claudio Bres de Piedras Negras, quien encantado, con mucho gusto será el anfitrión de esta visita el próximo 3 de mayo…



EN EL CASO DE ACUÑA, no dudamos que Roberto de los Santos, el alcalde del puerto del futuro, aprovechará para pedirle al Presidente el próximo 4 de mayo que ahora sí le metan ganas y trabajadores a terminar el hospital de zona del IMSS que está semiabandonada la obra y que se requiere de que lo terminen ahora sí ya…



III

QUIENES REACCIONARON ANTE EL tema de la desaparición del Instituto del Emprendedor fueron los de la Canaco de Piedras Negras en voz de su presidente, el abogado Carlos González, pues considera que es un retroceso, ya que este instituto había funcionado de manera correcta y con buenos resultados en cuanto al apoyo para el arranque de nuevos negocios…



EL PRESIDENTE DE LOS comerciantes organizados de esta frontera consideró que sería necesario que la nueva figura que se adopte para el impulso de nuevos negocios funcione de manera rápida, y que no se pierdan meses o incluso un año en que opera ya de manera cotidiana…



EL INSTITUTO DEL EMPRENDEDOR era una figura que si bien en general se conocía poco, el sector empresarial y sobre todo el comercio sí tenia una buena operatividad para el impulso de nuevos negocios…



OJALÁ Y QUE LAS COSAS mejoren en ese sentido y que el cambio sea bueno…



III

SERGIO BORJA Y VARIOS panistas locales destacados comenzarán a la de ya una tarea de impulsar el partido pero no solo en materia de doctrina, sino con la afiliación de cientos de personas que vendrán a engrosar la militancia del partido que tanta falta le ha hecho en elemento clave…



BORJA DE FORMA CALLADITA ya tiene listo el proyecto con apoyo desde Saltillo y Torreón para emprender esta tarea, y seguramente sería apoyado por otros panistas que están en el mismo camino de fortalecer Acción Nacional…



CONSIDERAN QUE ELLOS SERÁN en los próximos años, ya con filas renovadas y con muchos jóvenes entre sus militantes, una opción más fresca en materia política y sobre todo con más preparación…



SERÁ ACASO QUE EL PAN ahora sí le entendió a la fórmula para alcanzar la alternancia no solo en la diputación federal…



VEREMOS Y DIREMOS, TAMBIÉN porque si son los mismos 100 militantes de siempre o sus familiares los que controlan el partido, de nada sirve que hagan una y otra vez el esfuerzo de cambiar…



III

CON EL TEMA DE LA creciente del río Bravo luego de que se comenzaron a liberar 200 metros cúbicos por segundo a mediados de semana por tiempo indefinido y hasta completar 500 millones de metros cúbicos de trasvase, los migrantes deben ser bien alertados por el Instituto Nacional de Migración y por Grupo Beta e igualmente por el Consulado de México en Eagle Pass a cargo de Ismael Naveja Macías, pues la realidad es que decenas de migrantes a diario intentan cruzar por distintos parajes para llegar a Eagle Pass…



EL PELIGRO DE QUE LOS migrantes pierdan la vida está más que latente si consideramos que el nivel del agua subirá un metro y medio por encima de lo normal, lo que representa una fuerza extraordinaria de la corriente que difícilmente una persona logra controlarla para cruzar…



POR ELLO ES importante que se difunda y alerte a los migrantes, porque los traficantes de personas no les advierten de ese peligro que estará por varias semanas latente…