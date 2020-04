24 Abril 2020 04:09:00

Las fosas, lo peor

La imagen, por sus implicaciones, es terrible, pero dado el contexto, es la correcta: en los panteones municipales de prácticamente todo el estado están preparando centenares de fosas para enfrentar la eventual inhumación masiva de víctimas del Covid-19.



Tal vez, el que la Organización Mundial de Salud advierta que México está por vivir el peor momento de la pandemia, o que el Gobernador señale que los próximos 15 días son críticos para intentar contener la expansión del virus y los contagios masivos, no le sacuda y aún siga anclado en eso de que realmente no pasa nada; pero tal vez el saber que se abren centenares de fosas le haga entender que esto de la Fase 3 no es un juego y que realmente todos estamos en peligro.



Hay que entenderlo, sólo si masivamente se respetan en forma rigurosa las medidas de distanciamiento social será posible contener al virus. De lo contrario, el peor de los escenarios, que se sufren, por ejemplo, en Estados Unidos, Italia o España, tocará a nuestra puerta y nadie, absolutamente nadie, a ningún nivel, está preparado para eso.



Que esas centenares de fosas se queden vacías, ese es el gran reto que enfrentamos como sociedad y para lograrlo hay que intensificar las medidas de prevención e higiene, y sobre todo, el distanciamiento social, al menos durante los próximos 15 días.



Está en nuestras manos, en las de todos, que esta penosa etapa de nuestra vida no se convierta en una verdadera y generalizada historia de horror.