20 Junio 2019 04:10:00

Las giras de Amlo y cancelación de obras

LA INCOMODIDAD QUE HA GENERADO los manejos de las giras presidenciales ya provocaron que varios gobernadores, incluido el de Coahuila analicen la conveniencia de asistir a los eventos del Mandatario federal, mucho menos si en esos eventos se puede dar un retroceso o cancelación de obra como lo sucedido en Durango que de rebote le afectó a Coahuila en su Región Laguna…



PEOR AÚN, SI DE cara a lo que viene en materia migratoria no se trabaja de forma coordinada para la frontera de nuestro estado, no se pueden esperar más que problemas de magnitud insospechada y efectos peores si no hay trabajo entre los tres niveles de Gobierno…



LA MEZCLA DE LA POLÍTICA de partidos y la política social que se ve en los eventos refleja revanchismo o rivalidades de mostrar su influencia y poder y eso al final de cuentas provoca que los proyectos se retrasen o cancelen y eso a nadie conviene, ni a Coahuila ni a todo México como nación…



SERÁ CUESTIÓN DE QUE no solo para Coahuila, sino para otros estados la titular de Segob dialogue un poco más para que se lleguen a acuerdos ya que de otra manera las cosas se pondrán en una guerra política entre la mayoría de los gobernadores y la Presidencia…



III

LA DENUNCIA DE ACOSO, bullying o abuso contra un trabajador de CFE dentro de la Carboeléctrica, instalación estratégica de seguridad nacional, donde por cierto se permite ingerir alcohol, deberá ser investigado no solo por el Sindicato Nacional de Trabajadores Electricistas, a cargo de Manuel Guerrero Nájera en esa planta, sino por la propia empresa paraestatal pues si en la península las cosas están de lo peor con una emergencia para los próximos meses y en las carboeléctricas además de las obras abandonadas se tienen este tipo de acciones, empleados ebrios dentro de la instalación y además con bullying de una forma grave, habrá que ver qué es lo que hacen en CFE para que las cosas cambien…



DE PLANO ESTÁN LAS CARBOELÉCTRICAS en manos de gente sin capacidad, pues resulta que con las modificaciones que se hicieron por las mafias que se tenían en materia de obra civil y contratistas, las cosas siguieron de mal a peor pues tras cambiar el control a la región de Guadalajara para estas plantas de Coahuila, parece que no se ve un cambio, sino al contrario, trabajan al estilo Montessori, cada quien hace lo que le viene en gana o lo que diga el hijo del alto funcionario de CFE que es el mandamás en materia de contratos y ejecuciones de obra…



III

CON EL PAQUETE DE OBRAS que el municipio tiene en una bolsa federal millonaria, no solo se tiene planeada la transformación de áreas como el proyecto del sector Lázaro Cárdenas con cerca de 70 millones de pesos, sino que el municipio ha proyectado un levantón importante a la imagen urbana de la ciudad con muchas fuentes y plazas remodeladas por varios puntos importantes de la ciudad…



SI USTED VE QUE la gente de Obras Públicas ha desmantelado algunas fuentes ya obsoletas o muy dañadas, que incluso ni funcionaban, o que camellones amplios son eliminados, todo ello es para los proyectos que se tienen ya en proceso y que en breve serán licitados para semanas después convertirlos en bellas fuentes…



ASÍ MUY PRONTO CHEMO ELIZONDO será conocido como Anselmo “Cien Fuentes” Elizondo porque habrá este tipo de obras por muchos lugares visibles que embellecerán la ciudad…



CLARO QUE ESTE TIPO DE obras se hacen sin que se descuide lo que se requiere en materia de pavimentación y drenaje, como esta semana que se inició el trabajo allá en el ejido Piedras Negras con 60 familias beneficiadas, que su condición las ubicaba muy bien acorde a su nomenclatura: Viven en el Callejón del Olvido…



EN BREVE ESTAS FAMILIAS luego de décadas sin este servicio básico tendrán ya una mejora importante en su nivel de vida…



III

POR MUCHO QUE NO SE QUIERA actuar en contra de las políticas federales en cuanto a la circulación de autos irregulares, tipo Onappafa y todas las organizaciones similares que los arropan, sin duda que la Secretaría de Finanzas a cargo en esta zona de Óscar López Elizondo, debe ya programar operativos para sancionar y evitar que cada día haya más y más de este tipo de vehículos…



NO SE PUEDE SOLAPAR EL contrabando y la corrupción apoyado por la Aduana de Piedras Negras para que entren estos autos y que a los ciudadanos que si tienen autos nacionales se les exija el pago de derechos mientras que con los chocolates se hagan de la vista gorda…