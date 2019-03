24 Marzo 2019 04:10:00

Las mafias de las obras de CFE

LA QUE TENDRÁ MUCHO trabajo esta semana próxima es la subdelegada de la Profeco, la abogada Ludivina Benavides Urenda, esto luego de que una agencia de viajes de Piedras Negras hizo mucha promoción entre los jóvenes para un paquete de viaje al festival Pal Norte que se realizó este fin de semana allá en la capital regia…



RESULTA Que UNOS 100 muchachos se animaron a este viaje que incluía traslado, hospedaje y el ingreso al mencionado festival, pero su sorpresa fue que al llegar al lugar del evento no tenían boletos y después el encargado presuntamente les consiguió las entradas y les entregó los boletos, pero a la hora que quisieron ingresar estos eran falsos…



LA COSA NO TERMINÓ AHÍ, pues algunos no se quisieron quedar sin entrar el evento y los compraron de reventa pero solo pudieron un día conseguirlos, porque el sábado ya estaban a precios exorbitantes y no les quedó más que hacer el coraje y mal recomendar a la agencia mentada que los defraudó…



ESPEREMOS QUE EL LUNES los muchachos defraudados amanezcan en la Profeco ahí en el puente dos, donde despacha Benavides Urenda y también que se les quite de comprar vía internet o hacer caso a cualquier anuncio “patito” que se difunde por las redes…



III



EN TORREÓN LA MADRUGADA DE ayer falleció el periodista y conductor de televisión José María Velázquez, “Chemita”, muy apreciado y conocido en Acuña y quien desde el pasado 18 de enero se encontraba internado en el hospital de especialidades del IMSS de Torreón…



CHEMITA, MUY QUERIDO POR la población de Acuña, con un programa de varias horas por la mañana en una cadena local de televisión, fue un controvertido personaje de la frontera de Coahuila…



CUESTIONADO EN OCASIONES, PERO muy reconocido por la gente incluso hace poco incursionó en la política, en donde alcanzó una sorprendente votación como candidato a diputado por el distrito uno local, incluso ya tenía su constancia de diputado local plurinominal, pero una decisión del PRD le arrebató su curul para dársela a una familiar de los aún dueños del partido…



VELÁZQUEZ RUIZ FUE UN PERIODISTA que siempre vio por los intereses de la población, incluso muchas veces se enfrentó a represalias de la autoridad por su forma muy clara y directa de señalar fallas o situaciones que afectaban a la población…



DESCANSE EN PAZ EL buen amigo “Chemita” Velázquez…



III



EL MISMO INTERÉS QUE ha despertado el atraso en la compra de carbón para las dos plantas termoeléctricas de Nava, donde el senador Armando Guadiana y el delegado federal de Coahuila Reyes Flores han intervenido de manera puntual, deberá de comenzar ahora con la revisión de las empresas que realizan las obras en dichas plantas, donde se dan modificaciones importantes en las unidades de generación que trabajan a base de la quema de carbón…



Y ES QUE EL dato concreto que afectados de los manejos de las licitaciones y las obras de mantenimiento y renovación del equipo apuntan a que ha surgido una nueva, pero ya vieja en CFE, mafia de contratistas que quiere apoderase de hasta la última de las obras para su beneficio…



POR ELLO ES QUE algunos contratistas afectados, quienes buscan las licitaciones de forma normal vía las plataformas digitales de CFE, pretenden que el senador Guadiana intervenga y vigile que las obras no estén manipuladas ni controladas por mafias de nuevos contratistas, y mucho menos que esos contratistas sean hijos o parientes de altos funcionarios de la CFE…



YA COMENZARON A vigilar los propios contratistas afectados y a ver que en obras incluso que rondan los 220 millones de pesos aunque son empresas extranjeras las que tienen ganada la licitación, son mexicanas las que ejecutan la obra…



III



EN LA UNIÓN GANADERA AYER por la mañana luego de la asamblea de dicho organismo empresarial rindió protesta como nuevo presidente el empresario Joaquín Arizpe Dávila…



EL EVENTO CONTÓ CON la asistencia del alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, también del secretario de gobierno José María Fraustro Siller y el secretario de Desarrollo Rural José Luis Flores Méndez, además de diversas autoridades y empresarios de la región…



III



ESTA SEMANA SE LLEVÓ A cabo la reunión en donde se pretendía impulsar un proyecto para la reforestación de la Serranía del Burro, como una forma de proteger a futuro esa importante zona de soporte y de recarga de los mantos acuíferos y en especial para el de Allende Piedras Negras, que sostiene a esta región norte de Coahuila…



TRISTEMENTE A LA CONFERENCIA donde se pensaba en impulsar el proyecto no asistió más que un representante de una empresa cervecera…



NI LAS GRANDES EMPRESAS DE Nava relacionadas con la cerveza ni los agricultores que siembran miles de hectáreas de sorgo y otros cultivos de hortalizas y nogales, mucho menos los ganaderos, asistieron para conocer del tema y poder impulsar el proyecto…



EL PROGRAMA DENOMINADO IRRITIA se pretende buscar recursos federales para que empresas y población puedan reforestar y cuidar la Serranía del Burro como una forma de prevenir a futuro el daño por incendios, sobre explotación por la ganadería y otras situaciones que ala afectan…



OJALÁ Y ALCALDES COMO los de Zaragoza, Nava, Sergio Velázquez Vázquez y Allende puedan en el futuro impulsar el proyecto que parece ser en esta ocasión quedará para más adelante…