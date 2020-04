06 Abril 2020 04:07:00

¡Las mil máscaras de Lopez Obrador!

Como si se tratara del mítico luchador mexicano, motejado como “El Mil Máscaras”, el Presidente mexicano nos regala, día a día, la sublimación de una de sus mayores cualidades; la camaleónica estulticia.



Y es que, si un día cuestiona el dispendio neoliberal, al día siguiente se apropia de los ahorros neoliberales. Si un día exige a los empresarios no despedir empleados, el Presidente mismo había ordenado una purga de miles de servidores públicos.



Un día despide a médicos y enfermeras y destruye el sistema de Salud, y al día siguiente, ante la crisis sanitaria del siglo, culpa al neoliberalismo por no capacitar suficientes especialistas y por haber descuidado el sistema de Salud.



Por eso, para no tropezar con la misma piedra, aquí dejamos el decálogo de la camaleónica estulticia de “El Mil Máscaras” de Palacio.



1.- Festejó el Presidente que las pandemias sanitaria y económica habían caído “como anillo al dedo” a su proyecto transformador. Lo que no entiende, sin embargo, es que con esa frase asume que apostó por la destrucción de la economía, del sistema de salud, por los crímenes de Estado colectivos y por el empobrecimiento generalizado. ¿Es López Obrador un criminal de Estado de la talla de Mussolini, Hitler y Stalin?



2.- Peor, durante parte del sexenio de Peña Nieto, el grupo político de AMLO utilizó “el crimen de los 43” como bandera político-electoral. Hoy los muertos por el Covid-19 casi llegan a 100 y el Gobierno de Obrador apenas está comprando respiradores, apenas llama a médicos, mientras que salpica culpas, a diestra y siniestra, como es su costumbre.



3.- El villano favorito de AMLO es el neoliberalismo. Por eso, a pocos meses de su llegada al poder, Obrador decretó su fin. Luego, ante las severas pandemias sanitaria y económica, López no dudó, echó mano del dinero guardado por los neoliberales para emergencias, como los casi 300 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización presupuestal; los 90 mmdp del Fondo para Estados; los 14 mmdp del Fonden y los 800 mmdp de más de 300 fideicomisos. Sí, el neoliberalismo a contentillo.



4.- Por años, el candidato Obrador, obtuvo una jugosa renta político-electoral del Fobaproa; instrumento creado para el rescate de ahorradores. Hoy, ante la pandemia económica, se niega a rescatar millones de empleos de medianas y pequeñas empresas, pero se gasta los ahorros nacionales en programas clientelares y el pago de caprichos, como la destrucción del NAIM.



5.- En toda su vida de líder social y político, López Obrador nunca creó un empleo, ya no se diga para él y menos para su prole. Al llegar al poder presidencial despidió a cientos de miles de empleados del Estado, muchos de ellos médicos y enfermeras. Sin embargo, ante la pandemia económica, López amenaza a empresarios que intenten despedir o bajar el sueldo a sus empleados, al tiempo que el propio Presidente propone bajar el salario de todo el sector publico federal. ¿Alguien entendió?



6.- Desde que arrancó la crisis sanitaria por el Covid-19, el Presidente le gritó al mundo que México estaba preparado para hacer frente a la emergencia. Una evidente mentira. Y es que el IMSS apenas decidió la compra de “ventiladores”, cuando ya van un centenar de muertos y cuando se generalizan las protestas de médicos y enfermeras.



7.- Apenas en días recientes empezó una intensa campaña oficial –en redes y a través de bots–, en defensa del Gobierno mexicano; campaña que pretende responder a las severas críticas internacionales que colocan al de AMLO como el peor Gobierno en el mundo. Sin embargo, la realidad derribó el intento de engaño y también a través de videos, médico, enfermeras y pacientes confirmaron que el Gobierno de México maquilla la realidad y oculta la verdadera cara de la epidemia.



8.- Es un clásico en el mundo el irresponsable llamado del Presidente mexicano a salir con la familia, llenar restaurantes y parques, justo cuando la pandemia pegaba con mayor fuerza en México. Hoy, con cifras maquilladas sobre el número de muertos e infectados, López Obrador dice que los mexicanos dieron un ejemplo al mundo al quedarse en su casa. De risa loca.



9.- Uno de los supuestos logros del Gobierno de AMLO es la lucha contra la corrupción. Todos los días presume ahorros e imaginarios ejemplos de honestidad. Sin embargo, la realidad confirma al de Obrador como el Gobierno mas corrupto; entrega sin licitar 90% de los contratos del Gobierno federal.



10.- El personaje favorito del presidente Obrador, para su cotidiano ejercicio de difamación y calumnia, es el expresidente Calderón. En días pasados arreció la especie de que a través de Genaro García Luna, Calderón mantenía vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, Calderón nunca dejó en libertad a los hijos de un narcotraficante, tampoco solapó la boda del hijo de un criminal y menos saludó de mano a la madre del mayor criminal de la historia. El teatro contra García Luna se vino abajo.



¿Cuántas máscaras presidenciales más tendremos que ver para por fin entender que el 1 de julio de 2018 elegimos –eligieron– al peor Presidente de la historia?



Al tiempo.