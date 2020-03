10 Marzo 2020 03:10:00

Las mujeres se salieron a gastar…

Está bueno el encaje pero no tan ancho, dijera mi abuela. Y es que pareciera que muchas mujeres aprovecharon el paro de labores para salirse a pasear...



Cuando se supone que uno de los llamados principales del movimiento “Un día sin mujeres”, era justamente el de no gastar, no comprar nada ese día, precisamente para que se sintiera la asuencia del movimiento económico que genera el sector femenino del país...



Y sobre todo que las mujeres ese día “se oculataran” en sus hogares, en respaldo a las mujeres fallecidas o desaparecidas...



Pero en esta ciudad, no fue así y los distintos medios dieron cuenta de cómo cientos de mujeres recorrían los centros comerciales...



Salieron a divertirse, a gastar, cuando el objetivo era defender la seguridad de todas...



Si bien es cierto que en las dependencias públicas y comercios, sí se notó la ausencia de las mujeres trabajando, en la “vida social” estuvieron muy activas...



Y bajo esas condiciones ninguna protesta será válida, porque en realidad no se ejerció presión a nadie y sólo se beneficiaron ellas mismas, al no ir a trabajar con goce de sueldo...



Ahí es donde a las mujeres mexicanas nos falla la solidaridad, no hay empatía con el dolor ajeno y en realidad muchas sólo “agandallaron” el beneficio...



Esa es una de las causas del por qué se generan más abusos contra las mujeres, precisamente porque somos apáticas a lo que le sucede a las demás...



En fin, ojalá que pese a “falla” en la logística por llamarlo de mejor manera, el saldo final del movimiento sea positivo y que en realidad las autoridades volteen a ver a las féminas y proclamen leyes que castiguen severamente a sus agresores...



De cabeza...



Y donde parecían gallinas descabezadas fue en Frontera, donde directores y regidores no daban pie con bola para organizarse en “Un día sin mujeres”...



El director de Educación, Raúl Rizo, lo mismo estaba de recepcionista que corría a la Tesorería, a Catastro y donde faltara gente...



Al que no le quedó de otra que ponerse a trabajar fue al regidor panista Ramiro Riojas, quien se apersonó en la recepción de Atención Ciudadana, para desquitar su sueldo, perdón para atender a la ciudadanía, porque no había mujeres trabajando...



Otro empleado subió fotos donde fue necesaria la presencia de tres hombres para operar una fotocopiadora que a diario maneja una mujer, pero igual se les agradece su esfuerzo, lo bueno es que le pusieron ganas...



El desfalco...



Parece que al ex líder magisterial de la Sección 5, José Luis Ponce Galindo, sus influencias lo dejaron solo y a unos pasos de la cárcel ...



Y es que ya fue vinculado a proceso nadamás porque le falta comprobar más de 3 millones de pesos y el delito que se le imputa pues es el de Ejercicio Abusivo de Funciones y Peculado...



Por lo pronto seguirá libre sólo obligado a firmar algunos días para que no se vaya a ir de la ciudad...



Aunque lo interesante sería cómo va a regresar cada peso que se gastó, todo indica que el ex líder se llevaba a sus familiares y amigos a disfrutar de las paradisiacas playas mexicanas, con mujeres y toda la cosa, vaya usted a saber...