24 Febrero 2019 04:10:00

Las nuevas mafias de CFE en Nava

EN LA FISCALÍA DEL estado, los abogados que sí litigan y pretenden hacer siempre las cosas de la manera correcta ya pusieron un mote al delegado y sus policías investigadoras, así como los pseudoabogados con los cuales se han amafiado para exprimir a la gente que por alguna razón cae en las manos de esa corporación…



DICEN LOS ABOGADOS QUE ya al delegado Víctor Manuel Rodríguez Lozano, lagunero, lo conocen como el “Kevin Costner” y no porque pudiera remotamente parecerse al actor estadounidense, sino más bien por aquella película que filmara hace décadas llamada “Danza con lobos”, aunque aquí sería con coyotes…



Y ES QUE SEÑALAN los abogados litigantes y con cédula profesional que luego de que el ahora juez Rigoberto Rodríguez Ríos los echara de la delegación y sus alrededores, pareciera que el nuevo delegado gustara de hacer a un lado a los ministerios públicos y encargarse de todos los asuntos él directamente con los policías investigadores…



CLARO, HASTA QUE NO le surja un problema que le estalle en las manos y le cueste la chamba o que le chamusque por revivir vicios en la dependencia…



POSITIVO SERíA QUE EN las reuniones semanales de evaluación en seguridad se invitara a los presidentes de los colegios y barras de abogados, para que ahí expusieran los “asegunes” que en la Fiscalía se dan con los detenidos y que provocan la existencia de los coyotes que en algunos casos misteriosamente van hasta los domicilios de los detenidos para ofrecer sus servicios…



III

DONDE SE PENSABA QUE las cosas cambiarían luego de la llegada de nuevos mandos a nivel nacional, es en la planta termoeléctrica de CFE en Nava…



MAFIAS DE CONTRATISTAS Y proveedores fueron eliminados al llegar la nueva administración federal que ahora encabeza Manuel Bartlett en CFE, lo que hacía suponer que las cosas cambiarían también hacia el interior de la compañía a nivel nacional, pero la situación parece que no, solamente se cambiaron de mandamás en esas mafias de contratistas…



DICEN LOS ENTERADOS QUE incluso esas nuevas ligas para ejecución de obras, de suministros a la paraestatal e incluso de robo de combustible y otros asuntos que antaño han afectado a la compañía, han vuelto en su nueva versión…



CONTRATOS QUE AHORA SE PIDEN que se ejecuten con empresas pantalla, propiedad de familiares de altos funcionarios para que hagan las obras subcontratadas por los ganadores de los concursos…



Y LO PEOR, ES QUE esas empresas ahora deambulan por el interior de la termoeléctrica como si fueran los dueños de la misma, castigando a otros contratistas y hasta congelando funcionarios en venganza porque en el pasado los dejaron fuera de los contratos…



NO DUDEN QUE INCLUSO pronto el superdelegado de Coahuila, Reyes Flores Hurtado, podría recibir detalles de esos manejos para enterarlo de cómo es que ahora se hacen las cosas, igual que en el pasado, en las termoeléctricas de Coahuila…



III

EL QUE SE LUCIó CON la cabalgata fue el alcalde de Nava, el abogado Sergio Velázquez Vázquez, luego de que se iniciara ayer en Guerrero y en honor a don Polo Pérez, se trata de la XXIII edición de este evento y sin duda con una gran participación…



NAVA ES UN MUNICIPIO muy ordenado y que cuenta con funcionarios que tienen bien delimitadas sus funciones, con mucha experiencia y balanceados con juventud…



NAVA FESTEJA SU 218 aniversario de fundación y hoy se erige como una ciudad y municipio con gran infraestructura y con un futuro prometedor para que lleguen más inversiones y por su cercanía con la frontera gozará de más capacidad de atracción de inversiones…



EL ALCALDE, AUNQUE joven, se ha desempeñado de forma extraordinaria en beneficio de adultos mayores, familias en situación precaria, los niños y las mujeres, sin descuidar el tema de la seguridad y la prevención del delito…



III

DONDE DEBERÍAN DE PONER ORDEN es en las corporaciones estatales y locales, sobre todo con los efectivos que se quedaron en Piedras Negras luego del fenómeno de la caravana de migrantes…



ESTE FIN DE SEMANA en un antro donde gustan de reunirse elementos de distintas corporaciones, a ritmo de banda sinaloense, se enfrentaron a golpes elementos de la Policía Investigadora con oficiales del Instituto Nacional de Migración…



LOS PRIMEROS LES RECLAMARON ya al calor de las bebidas alcohólicas, que por qué no se retiraban ya de la ciudad si los migrantes ya no estaban aquí, lo que desató una discusión y jaloneos entre los oficiales de ambas corporaciones y dicen que llegó a pleito…



PARECE QUE A los policías les interesa mucho quedarse solos en la frontera, que ya no los incomoden los federales, ¿será acaso que ellos pretenden combatir a las bandas de traficantes de migrantes?…



LO QUE Sí QUEDA claro es que también parece que los del INM son quienes dejan pasar por las carreteras todo migrante centroamericano que venga en autobús de línea…