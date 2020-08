02 Agosto 2020 04:10:00

Las obras en Piedras Negras

Donde se ha aprovechado de excelente manera el tiempo de baja movilidad que ha generado la pandemia para concluir muchas obras de todo tipo, es en Piedras Negras…



El alcalde Claudio Bres y su equipo de Obras Públicas se ha ganado tiempo aprovechando que con la baja movilidad se generan menos problemas para concluir muchas obras, algunas de las cuales en otra circunstancia habían causado molestias durante su ejecución…



Pavimentar y ampliar la avenida Román Cepeda en varios tramos, la avenida Carranza, la Progreso y obras en distintas colonias como Acoros, Villas del Carmen y ejido Piedras Negras que hoy se ven ya terminadas, es para reconocerse…



Ni qué decir la obra del parque con espacio cultural y deportivo junto al arroyo El Soldado, en donde también se generaron espacios muy importantes que la población ya ha constatado que se terminaron, pero que será en unos meses más que se puedan disfrutar plenamente…



Con una gran coordinación con el Gobierno estatal y mezclas de recursos locales, estatales y federales, Bres ha sobresalido en ese esfuerzo de obra pública muy por encima de otros municipios…



No todo es la pandemia, un asunto delicado en todos los niveles, pero también hay que señalar ese tino del munícipe para terminar las obras y no justificarse como otros alcaldes, en la queja por la pandemia para no hacer nada por su ciudad…





Traslados de pacientes a Monclova



El IMSS en Piedras Negras se encuentra en serios problemas en el área Covid del hospital 11, pues desde el fin de semana los familiares de pacientes hospitalizados en ese nosocomio y que requieren ser intubados o de respiración asistida, han sido informados que deberán de ser trasladados a Monclova al área Covid del hospital 7…



Aunque Tomas Solís, director médico del nosocomio, no pueda aceptar esa situación por las restricciones que hay en sus superiores para hablar del asunto, hoy los familiares se angustian porque aparte de no poder ver a sus parientes, éstos serán enviados a otra ciudad, más distante y que requerirá de gastos adicionales para estar al pendiente de ellos…



Difícil la situación, pero que ya se veía venir, esto si consideramos que en el área de consulta para pacientes sospechosos de Covid de la Unidad de Medicina Familiar 79, se emiten desde hace 15 días hasta 200 incapacidades diarias por este motivo…



Nada ha dicho el instituto de cómo enfrentará la demanda, pero lo que sí nos queda a todos es acatar lo que se requiera para frenar esa ola de contagios, una ola enorme que ya nos posicionó por encima de todas las ciudades de Coahuila en cuanto a casos activos o que podría ocasionar una muy elevada mortandad de personas, por la condición en que muchos ingresan, de padecer enfermedades crónicas adicionales…





Llega bodega portátil refrigerante a Eagle Pass



Con 39 personas fallecidas, pero ya un número sospechoso en espera de autopsia o incluso de ser cremados como lo marca el protocolo, Eagle Pass recibirá en las próximas horas un camión refrigerante tipo Thermoking, en donde las casas mortuorias o funerarias almacenarán de manera especial a los fallecidos por esta enfermedad…



Luis Sifuentes, alcalde de Eagle Pass, deberá de hacerlo público en las próximas horas, pues es una medida necesaria, que no es su culpa, pero que deberá de hacerse, pues en todos lados hay una saturación de víctimas mortales de Covid-19, lo que ha rebasado la capacidad de los servicios que pueden prestar los crematorios no sólo de Eagle Pass, sino de todas las ciudades texanas como San Antonio, Uvalde, Del Río y Laredo…



Dichas unidades de almacenamiento especial para cadáveres tienen una capacidad de hasta 60 bolsas, las cuales están selladas de manera hermética y al vacío y de éstas también fue instalado otro en Del Río, Texas….



Entre ambas ciudades ya suman casi 100 personas fallecidas y si consideramos el tiempo de demora de los servicios de cremación, por ello es la necesidad de estas bodegas refrigerantes…





Profe Noé Gómez



En menos de una semana quien se reunió en dos ocasiones con el diputado federal Lenin Pérez Rivera es el regidor Noé Gómez, el de Nueva Rosita ha tratado temas inmediatos y también a futuro, pero ya se sabe que el día de ayer llegó acompañado de un perfil que tiene altas posibilidades de competir por la alcaldía de Nueva Rosita…



Bien por el profesor que hace equipo y suma a gente al partido, dicen los enterados que más de uno se sorprenderá gratamente cuando la noticia se dé a conocer...



Ayer el profe Noé compartió que estaba en amena comida con el diputado federal, el asunto no fue lo que comieron, lo importante fue lo que acordaron, al tiempo…