28 Agosto 2019 04:10:00

Las ocurrencias del alcalde de Sabinas

DONDE SALTARON CHISPAS AHORA con la llegada de la más reciente entrega de CFE en Piedras Negras fue en el comercio organizado luego de que los niveles de facturación se fueron a las nubes, como nunca antes, con cifras exageradas en este último bimestre y mes que se les cobró a los comercios…



POR ELLO NO DUDEN DE QUE en breve el presidente de la Canaco, el abogado Carlos González, se reúna con los agremiados para ver qué sucedió, analizar la situación y entonces solicita audiencia y una reunión con el superintendente de comercialización…



HAY NEGOCIOS COMERCIALES QUE tuvieron registros históricos de cientos de miles de pesos en su consumo de energía eléctrica y no se justifica el elevado cobro, por ello es que los propietarios de dichos comercios ya revisan qué sucedió y en bloque a través de la Canaco encontrar el nivel adecuado y la revisión de los consumos…



NO ES POSIBLE QUE ALGUNOS comercios lleven su nivel a siete cifras o viviendas con subestación sean requeridas con cifras superiores a los 30 mil pesos mensuales…



ALGO SUCEDIÓ EN EL NIVEL comercio, pero también algo sucedió en el nivel residencial donde las cosas también van a estar complicadas para poder cumplir…



III

EL QUE DE PLANO SE reflejó en su personalidad fue el alcalde de Sabinas, Cuauhtémoc Rodríguez, luego de que sus Policías Municipales encarcelaron a un matrimonio, incluido su hija, quienes reclamaban en un plantel educativo un espacio para el nivel primaria…

LOS POLICÍAS EN LUGAR DE entablar y buscar el diálogo llegaron directo a cortar con una herramienta especial cadenas con las que se había sujetado un padre de familia al portón y luego a él, su esposa y a una menor se las llevaron detenidas…



POR SUPUESTO QUE EL alcalde con esa fiereza no combate los delitos de robos y asaltos que traen asoleados a los comercios de Sabinas, pero cuando se trata de un padre de familia que reclama un espacio para su hija, para estudiar, entonces si el alcalde saca toda su fiereza y coraje y se lanza contra la población…



OJALÁ Y QUE EN SABINAS la Secretaría de Educación tome una postura más conciliadora y si bien es cierto que con la manifestación se obstruían los derechos de otros niños, la realidad es que un espacio más en el plantel no se convertiría en un problema mayor para la escuela…



III

QUIEN ESTUVO EN PALACIO NACIONAL fue el senador por Coahuila, Armando Guadiana, donde dialogó con el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador sobre temas de interés que ocupan y preocupan a nuestro estado…



EL SENADOR POR MORENA se mantiene en su trabajo en todo el estado, pero además en la gestión de leyes que beneficien a Coahuila, a sus empresas y que generen condiciones mejores para la producción y la inversión…



ASUNTOS POR DEMÁS IMPORTANTES que el Presidente López Obrador ha encargado vigilar de cerca en Coahuila al Senador Guadiana y que de la buena marcha de ellos se vislumbra un mejor futuro presupuestal para nuestra entidad…



III

MIENTRAS QUE EN EAGLE PASS las empresas ferroviarias le entran enserio al tema de la no contaminación con ruido en la zona urbana, parece que en Piedras Negras solo aporta migajas presupuestales a la ciudad para que elabore pequeñas obras…



HACE UNAS SEMANAS EN una reunión, los participantes se sorprendieron de cuanto aporta la empresa Kansas City Conrail a Eagle Pass comparado con lo que en una sola ocasión se ha aportado para el puente fuerte que está suspendida la obra….



ALLÁ LA EMPRESA DEBE DE dialogar de forma permanente, mientras que en Piedras Negras Ferromex viola las leyes de desarrollo urbano, instala muros kilométricos sin permiso y pretende instalar más kilómetros de esa barda de concreto para encerrar sus operaciones…



RAMSEY ENGLISH CANTÚ, EL alcalde de Eagle Pass pretende convertir la zona de los patios de maniobras en una zona de silencio, mientras que la empresa norteamericana del ferrocarril le pide que para hacer eso se deben cerrar varias vialidades….



III

LOS CRONISTAS E HISTORIADORES DE Coahuila han lanzado una iniciativa encabezada por Ramiro Flores, para que se vuelva a erigir o reconstruya la chimenea centenaria que se desplomó en Agujita el pasado 24 de junio…



ESTA CHIMENEA ERA EMBLEMÁTICA, aunque no fue bien cuidada y tenía una antigüedad de más de 120 años hasta que el tiempo y el robo de muchas de sus piezas por parte de gente ajena a ella provocó que se derrumbara…