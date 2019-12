03 Diciembre 2019 04:10:00

Las odiosas comparaciones

Cierto, las condiciones de la irrupción violenta del crimen organizado en Allende y Villa Unión, con ocho años de distancia, fueron las mismas, pero la reacción de las autoridades y la situación del estado no tienen comparación.



En 2011 la policía se limitó a observar cómo los criminales arrasaron con Allende; saquearon ranchos, destruyeron casas y secuestraron y asesinaron a su antojo… ¡durante días! El sábado pasado en Villa Unión, la Policía del Estado, primero por sus propios medios, y después con el apoyo del Ejército Mexicano, repelió la irrupción y el saldo hasta este lunes fue de 16 gatilleros muertos.



El tema estuvo presente durante el evento en el Centro de Convenciones de Torreón en el que el gobernador Miguel Ángel Riquelme dio un mensaje con motivo de su segundo año al frente de la Administración estatal.



Levantarse temprano

Y la violencia del fin de semana en Villa Unión también fue tema en la Mañanera de este lunes, pero esta vez el presidente Andrés Manuel López Obrador, lejos de descalificar, reconoció la actuación del Gobierno del Estado y del Ejército Mexicano para combatir al convoy de pistoleros.



AMLO destacó que como Riquelme en Coahuila y Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, el resto de los gobernadores deberían tomar el control de las reuniones con las corporaciones de seguridad, para estar atentos a los acontecimientos y definir estrategias, pero admitió que esto no es tarea fácil, pues para empezar deben levantarse temprano.



Casa llena

Hubo casa llena en el Centro de Convenciones de Torreón con motivo del Segundo Informe de Gobierno de Miguel Ángel Riquelme, a quien lo acompañaron su esposa Marcela y sus hijas, además de los gobernadores Carlos Aysa González, de Campeche; Alejandro Murat Hinojosa, de Oaxaca; Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de Guanajuato y José Rosas Aispuro Torres, de Durango.



También estuvieron los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Miguel Mancera, coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI y PRD; Manuel Añorve Baños, Erubiel Ávila, Juan Manuel Focil Pérez, Ángel García Yáñez, Nuvia Mayorga, Beatriz Paredes, Jorge Carlos Ramírez Marín, Claudia Ruiz, Armando Guadiana y Verónica Martínez, así como diputados federales como René Juárez Cisneros e Ismael Hernández Deras.



Despejar dudas

Quienes quisieron despejar dudas sobre su filiación al PRI y eliminar las versiones sobre coqueteos con la Cuarta Transformación fueron Enrique Martínez y Martínez y Enrique Martínez junior. También estuvieron en el evento del Centro de Convenciones de Torreón y se les vio como peces en el agua en plena convivencia con integrantes de la clase política priista de Saltillo y La Laguna.



También dijeron presente los exgobernadores Eliseo Mendoza Berrueto y Rogelio Montemayor, así como la exsenadora Hilda Flores Escalera, quien apuesta doble a sencillo a que tiene amarrada la nominación para contender el próximo año por una curul.



Por su nombre

Como se anticipó en esta columna, dijo presente el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; también el paisano Alfonso Cepeda Salas, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y Rolando Pablos, excónsul de Texas en Monterrey.



Hubo presencia de titulares de organismos autónomos, pero a más de uno llamó la atención que el Gobernador solo citó a dos de ellos por su nombre: el titular de la Auditoría Superior del Estado, Armando Plata Sandoval y el fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara. Veremos si la mención no despierta celos en los demás, como Gabriela de León, del Instituto Electoral, o Luis González Briseño, del ICAI.



Agencia de colocación

Por lo pronto, el ICAI cumple 15 años de vida -aunque en todo este tiempo solo haya servido como agencia de colocación y catapulta para otros cargos- y este martes estarán de festejo con la firma de un convenio de colaboración con el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas.



La cita es a las 11:00 horas en el auditorio Emilio J. Talamás de la Unidad Camporredondo de la Universidad Autónoma de Coahuila.



Mala racha

Quien aprovechó muy bien su paso por el Ayuntamiento de Saltillo fue Collins Creth Camp. El exdirector de Obras Públicas y exdirector general de Infraestructura y Servicios no solo repartió contratos a socios y amigos, sino que fue más allá al otorgar permisos para fraccionamientos a particulares con la condición de que su empresa se hiciera cargo de los trabajos de urbanización.



Hay versiones de que se está integrando un expediente que llegará al Poder Judicial, y demuestra claramente conflicto de intereses. Existe, por ejemplo, una licencia de fraccionamiento al norte de la ciudad que se expidió en tiempo récord durante el periodo de Collins Camp.



Lo anterior sonaría como algo bueno, pero el problema es que el fraccionamiento no cuenta con los requisitos básicos para desarrollarlo y, peor aún, quien está haciendo los trabajos de urbanización es justamente quien les dio el permiso, es decir, Collins Camp. Se viene una mala racha para este exfuncionario.