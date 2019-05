26 Mayo 2019 04:05:00

Las pensiones de los 25 notables de Coahuila

En la última columna publicada en este mismo espacio, el pasado jueves 23, comenté de refilón que hay 25 exmagistrados del Poder Judicial de Coahuila que reciben pensión vitalicia. Dicha cifra de privilegiados, se dijo aquí, supera los 21 magistrados en activo, con lo cual el presente financiero soporta una carga cada vez mayor del pasado.



¿Pero quiénes son esos 25 notables que mes a mes disfrutan su “haber de retiro” con cargo al erario?



A continuación la lista en orden alfabético: Martha Elena Aguilar Durón, María Guadalupe Aguilar Silva, Antonio Berchelmann Arizpe, Natalio Ricardo Dávila Moreira, Ramiro Flores Arizpe, Mariano Fuentes del Bosque, José Fuentes García, Efraín Rogelio García Flores, Daniel García Nájera, Adrián González Hernández, Arturo Ibarra Flores, Francisco Martínez Alvizo, Fernando Orozco Cortés, Guillermo Pámanes Castro, Gregorio Alberto Pérez Mata, Fernando Cuitlahuatl Rangel Villarreal, Edmundo Rodríguez Barrera, José Rodríguez Esparza, Patricia Estela Rodríguez Garza y César Treviño Galindo.



Además continúan recibiendo pensión los beneficiarios (cónyuge, hijos) de cinco magistrados finados: Antonio Flores Melo, Germán Froto Madariaga, Luis Fernando García Rodríguez, Luis Alfonso Martínez Montalvo y Luis Treviño Medrano.



Del total, 20 fueron pensionados como magistrado de Sala, dos como Unitario, dos más como Electoral y uno como Presidente. En función de lo anterior reciben mayor o menor dinero respectivamente. Aunque todos, como prestación adicional, cuentan con un seguro de gastos médicos mayores.



El artículo 153 de la Constitución del Estado de Coahuila es muy generoso. Además de otorgar una remuneración “adecuada e irrenunciable” a los magistrados, que no podrá ser disminuida durante su encargo, garantiza una pensión “con todas las prestaciones y en igual cantidad como si estuviesen en activo”. El porcentaje se determina en proporción a la edad y años de servicio, según “el salario neto mensual vigente percibido por el magistrado a la fecha de su baja en el cargo”, de acuerdo con la Ley de Pensiones Complementarias para Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado de Coahuila. Y basta con haber cotizado al fondo de retiro solamente 10 años.



El ingreso, cabe señalar, se compone por una doble pensión: la que otorga el Instituto de Pensiones del Estado, y la complementaria. Sumadas ambas, corresponden al 100 por ciento del ingreso mensual neto como si estuviesen en activo. Y aquí viene lo interesante: eso representa un gasto de 4 millones 322 mil pesos al mes, o 51 millones 875 mil 304 al año para el Presupuesto de Egresos.



CORTITA Y AL PIE



En defensa de sus emolumentos dirán que son legales, “irrenunciables”, y que no hay efectos retroactivos así se decretase poner fin a las pensiones. Dicho de otra forma: que cualquier intención en contra les hace lo que el viento a Juárez. Y se ampararían y aquello terminaría en la Suprema Corte.



También apelarían al discurso de su alto encargo, la responsabilidad que supone la encomienda, toda una vida dedicada a la justicia, etcétera.



Sin embargo en infinidad de ocasiones la realidad ha desmontado una hipótesis no demostrada que se utiliza para justificar salarios altos (y por consecuencia pensiones): pagándoles mucho se volverán incorruptibles. Falso. Sin generalizar, en la misma lista de privilegiados existe más de un impresentable.



Para dimensionar el dispendio: se paga más a los 25 exmagistrados de Coahuila que lo desembolsado –y ampliamente debatido en su día– a los expresidentes de la República: Luis Echeverría, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes recibían 205 mil 122 pesos mensuales hasta el 30 de noviembre de 2018, y las viudas de José López Portillo y Miguel de la Madrid, quienes recibían 102 mil 561 pesos al mes.



LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS



En el Poder Judicial no hacen ruido. Los reflectores pocas veces apuntan hacia su actuación. Tienen patrón, pero no contrapesos.



La austeridad no la conocen. Quitar los privilegios a 25 exmagistrados implica un ahorro anual de casi 52 millones de pesos a las finanzas del Estado. ¿Por qué no proponer una iniciativa de reforma en ese sentido en el Congreso del Estado?



Tampoco se quedarían desprotegidos. La pensión para adultos mayores del Gobierno federal es universal, y habría Seguro Popular para quienes no puedan costear un servicio médico privado.