Las Prisas

A todos nos queda claro que Andrés Manuel tiene prisa. Pretende transformar al país y sólo tiene seis años para hacerlo.



Es tarea titánica y aunque nadie cuestionará el combate frontal y decidido a la corrupción, las formas dejan mucho qué desear.



¿Quién no aplaude su decisión de combatir el huachicol?



Sí, el desabasto que se sufrió en muchas regiones del país fue un inconveniente y todos aún recordamos con dolor las dantescas imágenes de Tlahuelilpan.



Pero hoy el huachicoleo se ha reducido drásticamente y si el Gobierno federal no cede, quedará reducido en meses a algo que fue y nunca debió ser… y eso será un logro de Andrés Manuel.



Pero aquí vienen los detalles.



Parecerá lejano, pero para muestra basta un botón: En el llamado “triángulo rojo”, una docena de municipios en Puebla, el huachicol significaba el modus vivendi de cientos, por no aventurar miles.



Hoy, en esa zona, se reporta 80% de disminución en la ordeña de ductos y la venta de combustible ilegal.



Qué bien, pero usted se preguntará, ¿ahora a qué se dedican esos cientos, sino miles de delincuentes?



¿Será que guardaron la pistola y que ahora trabajan 8 horas diarias por un sueldo mensual menor a lo que solían ganar en unas horas?



Bueno, pues en esa misma zona se reporta un incremento significativo en casos de secuestro, extorsión, cobros por derecho de piso, robo a autotransporte y asaltos.



Exacto, los huachicoleros que sangraban a la nación ahora sangran directamente a los ciudadanos.



Son las prisas. Nadie en el Gobierno federal se planteó la posibilidad -y si lo hicieron, pues les valió- que esos cientos o miles de hampones empistolados, acostumbrados al dinero fácil, fueran a cambiar de “chamba criminal” en cuanto les cortaran el suministro de combustible. Y eso fue exactamente lo que pasó.



Ese es el problema con las prisas, que no se ve la película completa, que se detienen en un árbol y no ven el bosque.



No se trata de apostar por el pueblo bueno y sabio, se trata de realidad, y en nuestra realidad hay miles que no saben ni quieren trabajar, que solo conocen de violencia e ilegalidad. Y esos no van a cambiar solo porque se los pida el Presidente.



Por favor, vean el bosque…



Muchas gracias.