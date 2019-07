28 Julio 2019 04:10:00

Las rentas del Mercado Zaragoza

UNA VEZ QUE EL CABILDO a través de análisis y acuerdo de la comisión correspondiente determine los nuevos niveles de renta en el mercado Zaragoza, la mayoría o todos los locatarios deberán de ser cumplidos en cuanto al pago de dichas obligaciones…



SE HA INVERTIDO MáS de 20 millones de pesos en la remodelación del mercado y ha quedado en muchas mejores condiciones de como estaba antes y con eso se logra una mejor comodidad para los locatarios y más visitantes para el negocio…



SI BIEN ES CIERTO QUE los nuevos niveles de renta serán más acordes con la realidad, no los niveles bajísimos congelados que se tuvieron por décadas, ahora también deberá de haber reglas claras para aquellos que quieran subarrendar y quienes no cumplan con el pago de la renta…



LA REMODELACIóN DEL MERCADO no tiene el objetivo de que locatarios que tengan varios espacios los subarrienden a precios más elevados y eso se va a revisar, además de que quienes usan los locales sólo como bodegas también deberán de corregir eso o entregar el local…



HAY MUCHOS LOCALES VACíOS, que no operan o que por alguna razón se encuentran solos por pocos negocios durante la remodelación, pero que en las condiciones actuales deben tener más actividad, más visitantes y por ende estar abiertos…



SERá TAREA DEL TESORERO Sebastián Guerra y del secretario del Ayuntamiento, Santiago Castro, el que eso se corrija ya en las condiciones actuales…



III



DONDE YA SE REACTIVARON LOS trabajos es en el campo de torres eólicas de Ciudad Acuña, luego de unos meses con problemas de pagos que incluso llegaron a sumar 60 millones de pesos en atrasos…



EL CAMPO DE TORRES EóLICAS es una importante superficie al norte de Ciudad Acuña en donde se invierten más de 100 millones de dólares y ya la segunda etapa está en proceso, pero no se había reactivado de la mejor manera por cuestiones económicas…



es UNA BUENA CANTIDAD de empleos que se generan y una derrama regional también importante, por ello es que se debe de mantener el proyecto, pero en condiciones adecuadas para que no impacte de manera negativa a la economía de proveedores locales…



EL SECRETARIO DE DESARROLLO Económico, Jaime Guerra, ha estado al pendiente de que el proyecto avance, pero que sea cumplido y cuando hubo atrasos intervino tanto él como el alcalde Roberto de los Santos…



VEREMOS Y DIREMOS UNA VEZ concluidas las dos etapas del campo eólico los beneficios de energía limpia y de derrama económica total, así como empleos directos permanentes…



III



AUNQUE EXISTE PREOCUPACIóN por el tema de la seguridad en los puentes internacionales, los agentes aduanales mantienen su confianza de que pese a los problemas por el tema migratorio no se llegue al extremo del cierre de los puentes y con ello el freno a la entrada y salida de mercancías y productos terminados…



ALFONSO BRES, UNO DE los agentes aduanales más representativos, ha sido claro al señalar que hay confianza en las autoridades, pero que se debe trabajar de manera conjunta como ha ocurrido hasta ahora para que las estrategias extremas no se tomen en cuenta…



LOS MIGRANTES SIGUEN EN su intento de cruce para pedir asilo, pero en ocasiones han burlado el tema de la seguridad y ese es uno de los factores que podría determinar el cierre parcial de los puentes internacionales…



EL CIERRE REPRESENTARíA UNA afectación grave en el sector productivo de exportación, pues las maquiladoras generan más de 20 mil empleos directos y otra cifra importante indirecta…



ES IMPORTANTE QUE NO se compliquen las cosas y que los migrantes aprovechen las ventajas que esta frontera ofrece para su espera de entrevista o comparecencia en corte para decidir si les dan o no asilo…



PAúL DEL RINCóN, JEFE DE Aduanas de Eagle Pass, ya lo ha advertido y eso es un riesgo para ambas fronteras…



III



CON LA LLEGADA DE Felipe Soto a la dirigencia del PAN en Piedras Negras, el partido iniciará una nueva etapa para buscar volver a ser un partido que los ciudadanos lo impulsen más allá de sus votos duros de que ha gozado las últimas décadas…



SOTO SEPTIéN ES DE los panistas de la vieja guardia que tienen otras estrategias para atraer a militantes y simpatizantes y también para que trabajen en favor del partido antes de las campañas y durante las mismas…



DEBERá DE TENER EL APOYO de la dirigencia estatal, pero sobre todo de los panistas locales que son quienes al final trabajan en cada contienda…



HABRá PRONTO UNA OPORTUNIDAD de demostrar y mostrarse ante los albiazules y ante los ciudadanos, por ello es que una vez que haya tomado la dirigencia del consejo municipal, es tiempo de que se ponga a trabajar…



HAY NUEVOS PANISTAS, TAMBIéN otros que decidieron bajarse del partido para ir a otros proyectos e incluso conseguir chamba, pero el PAN tiene su base dura y sobre esa deberá trabajar…