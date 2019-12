07 Diciembre 2019 04:07:00

Las riendas del poder

El presidente López Obrador ha demostrado que no cometerá el error de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto: soltar las riendas del presupuesto federal al Congreso y a los gobernadores. De esa manera impondrá su política de austeridad y ejercerá control político en los estados. Sus predecesores prefirieron abrir la cartera y “nadar de muertito”. En el pecado llevaron la penitencia. Gerardo Moyano aborda el tema en la nueva edición de Espacio 4.



“El problema es la inflación… y la corrupción. Mientras la oposición se desgarra las vestiduras por el reparto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, analistas financieros, empresarios y hasta la banca reconocen que el plan de gastos aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 22 de noviembre ‘genera confianza’ y ‘da certidumbre’.



“Sin embrago, advierten que al tener en cuenta la inflación y la recesión técnica que atraviesa el país –el Inegi informó que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 0.1% en tres trimestres consecutivos– la economía nacional está condenada a crecer por debajo del 2% el próximo año, lejos del 4% que Andrés Manuel López Obrador prometía en campaña –lo que sí cumplió es su compromiso de no aumentar impuestos–.



“Algo similar sucede con las transferencias federales que recibirán los estados, pues si bien tienen un aumento de poco más de 1% nominal, en términos reales obligarán a los gobiernos y municipios a ajustarse el cinturón y plegarse a la austeridad republicana que pregona el Gobierno federal.



“Además, las inversiones y los programas que ejecutará la administración en las entidades estarán ajustados a nuevas reglas de operación, las cuales serán supervisadas por los llamados ‘súper delegados’ del Gobierno federal, lo cual cierra la puerta al tráfico de influencias al que estaban acostumbradas las administraciones estatales.



“De ahí que en rechazo a un presupuesto que considera ‘centralista, clientelar, electorero, opaco y discriminatorio’, el PAN llame a crear un Frente común por México, por la libertad y la democracia, bajo la batuta del diputado panista Juan Carlos Romero Hicks. En este sentido, el partido que presentó 220 reservas al PEF 2020 y se retiró en señal de protesta de la sesión en la que fue aprobado, asegura que apoyará a los presidentes municipales emanados de sus filas para atender ‘los males de este programa de gastos del Gobierno federal’ (El Heraldo de México, 25.11.19).



“El PEF 2020 viene acompañado de un Plan Nacional de Infraestructura (PNI) que contempla una inversión en una primera etapa de 859 mil millones de pesos en 147 proyectos para los próximos tres años, el cual fue respaldado por Carlos Slim Helú, presidente de Grupo Carso, y Carlos Salazar Lomelín, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), entre otros empresarios.



“Ya sabíamos que no iba a haber crecimiento, sí, pero sentaron las bases con unas finanzas públicas, mucha disciplina por parte del sector público, no subió la deuda, no hay déficits fiscales, la inflación bajó; entonces están sentadas las bases y eso creó una gran confianza para la inversión financiera, que es la que está disponible, como lo señalaba el presidente de la asociación de banqueros, está disponible para inversión”, dijo Carlos Slim al término de la presentación del PNI, el 26 de noviembre.