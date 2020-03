17 Marzo 2020 04:09:00

Las semanas que viviremos en peligro

Es cierto, ante el coronavirus lo último que podemos, que debemos hacer, es caer en pánico. No podemos establecer como lógica de vida el temor, pero lo que sí hay que tener muy en claro es que a esta pandemia hay que respetarla, y mucho.



Nos encaminamos a pasos agigantados hacia la fase 2 de contingencia sanitaria. Vienen medidas aún más drásticas para evitar la propagación del Covid-19. Viene la sana distancia como regla básica de convivencia social.



Hay que entenderlo, no es gratuito que se hayan suspendido prácticamente todos los torneos deportivos, todos los eventos culturales y artísticos y que a partir del viernes se suspendan las clases en todo el país. Incluso hay estados que decidieron adelantar la fecha y ya no hay clases.



No son vacaciones: Se trata de evitar las concentraciones, de reducir al mínimo indispensable la interación social; se trata de extremar los cuidados.



Y hay algo que se debe tener muy en cuenta. Si usted está enfermo de las vías respiratorias, no importa si es una simple gripa o influenza estacional, debe extremar los cuidados personales y asumir la gran responsabilidad de evitar por todos los medios contagiar a alguien más.



En esta etapa, y ante los signos que nos advierten que todos viviremos en riesgo las próximas semanas, resultaría francamente irresponsable y antisocial el estornudar o toser sin cubrir su boca con el brazo.



Se trata no solo de educación, se trata de entender que todos debemos estar lo más fuertes y sanos posibles para enfrentar lo que viene. Simple, con este virus no se juega.