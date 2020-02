Lástima y vergüenza

24 Febrero 2020 03:10:00

Lástima y vergüenza

La aberración en su máxima expresión, reproducir textos y redacciones de quienes defienden, no el tema de violencia contra mujer ni el derecho de manifestación, sino cual ganado cerrero atender el llamado del pastorcillo.



Terminó la semana con inquietud entre los de la 4T, desacreditar y apagar el movimiento de “el nueve nadie se mueve”, porque es cosa de los panistas.



Sin entender que consiguieron avivarlo, generar reacciones adversas contra el gobierno, los defensores de AMLO y los tontejos que sólo replican lo que oyen, leen o textean sin mayores argumentos.



Un texto reenviado de la diputada Melba Farías, empezaba con… “Las mujeres también matan, roban…an….. Yo no me uno al paro….. pero me uno a pedir mayor educación para las mujeres, sabotear conciertos… etc, etc.



¿Y luego que esperan?... se les está pasando el tiempo a esas “antinueve que no se mueven” con la oportunidad histórica en su vida, replanadas dejando pasar y hacer, causando lástima y vergüenza en muchos ciudadanos.



Dijeron “El nueve nadie se mueve”… háganle como quieran.



PRESO ÉDGAR PUENTE



Se llevaron su tiempo pero al final detuvieron, encarcelaron y procesan al ex líder del Partido Joven, Édgar Puente, por la invasión de un predio que dividió, repartió e introdujo hasta servicios a las orillas de Saltillo.



Le dieron el sabadazo, como dicen el argot policiaco, el que se dice amigo de “el profe” está metido en problemas legales bastante serios, digo porque suman más de 8 millones de pesos.



De tener ayuda de sus amigos los políticos, Édgar saldría rápido del Centro de Reinserción Social, para enfrentar el proceso legal en libertad.



Se envalentonó al sectorizar ese terreno, desafío a la autoridad, se volvió carnicero de algunos funcionarios y aunque siempre mostró su apoyo social a los de bajos recursos, no pudo contener la embestida legal.



La defensa esta semana, fuera de prisión.



LA LIBRA LEIJA



Influencia para qué te quiero, Ismael Leija Escalante, sólo pasó un mal rato cuando los elementos de seguridad en Monclova lo detuvieron por conducir ebrio, dicen..



Entre que acreditaba era el líder del sindicato minero y pedía la atención, los policías en su plan de autoridad dirían que no enojados porque hubo de perseguirlo, agarró línea directa con el superior y fue suficiente.



Los agentes a veces no razonan, menos lo harán los conductores briagos que apenas oyen cárcel y hasta lo borracho se les quita, empiezan a llamar hasta la Virgen de Guadalupe.



Con tan buena suerte para los conductores y mala para los polis, que no pudieron ejecutar la acción, Ismael Leija no fue detenido.



MEJOR EL PARIENTE



Ni la primera ni la última sería Yolanda Cantú, alcaldesa de Cuatro Ciénegas, quien decidió confiar el manejo de los recursos del pueblo en manos de su primo hermano Mauricio Guerra Moncada.



De todos los colores de partido, a todos los niveles del gobierno, la parentela es la parentela, y lo mismo resultan el poder tras el trono las esposas, esposos, hijos, hermanos o hasta la familia política la que usa y abusa del cargo del pariente.



Nada sorprendente es que Mauricio Guerra, el contralor, pasará a la Tesorería, tras la salida del tesorero Antonio Cantú que va en busca de la candidatura a diputado local del PAN.



El reproche viene cuando los partidos y los candidatos prometen ser lo opuesto a lo que vive el pueblo en el gobierno en turno, peor aún si la autoridad en turno no tiene o no quiere convencer a los ediles.