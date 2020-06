25 Junio 2020 04:10:00

Le cayó el mote

Le cayó el mote



El alto mando de la Comisión Federal de Electricidad se reunió por segundo día consecutivo con directivos de Banco Afirme, o lo que es lo mismo, con quienes en breve se van a formalizar como los nuevos dueños de AHMSA. Según esto la idea es quitarle el freno a los contratos de compraventa de carbón, pero como ocurre desde hace más de un año, el asunto quedó solo en buenas intenciones y eso para los carboneros y habitantes de la Región Carbonífera, no resuelve nada.



¿Será que a Manuel Bartlett, director de la paraestatal, le cayó como anillo al dedo el mote de “mentiroso” que le puso el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme?



En la reunión de este miércoles, por parte de la CFE estuvieron Miguel Alejandro López, coordinador de Administración y Servicios, y el Abogado General, Raúl Armando Jiménez Vázquez. Por Banco Afirme, Armando Martín Lozano Ruiz y Jorge Treviño.





Apretón de tuercas



A partir de este fin de semana no les extrañe ver patrullajes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional cerca de bares y restaurantes de Saltillo. En el Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste que coordina Jaime Guerra, para más señas secretario de Economía, lanzaron un SOS a la Sedena para reforzar las medidas de vigilancia y frenar el relajamiento de las medidas sanitarias que se detectó a partir de la reapertura comercial.



También se van a apretar tuercas para obligar a quienes anden en la calle a usar cubrebocas y si es necesario aplicar multas al por mayor, las autoridades no se van a tentar el corazón.





Cines sí, pero todavía no



Otro acuerdo del Subcomité, que si bien no se dio a conocer, se empezará a reflejar en los próximos días, es el de los protocolos para reiniciar las misas y otras ceremonias religiosas, para lo cual en la Diócesis de Saltillo, en donde manda el obispo Raúl Vera López, se reportan listos.



En la reunión del próximo viernes el Subcomité definirá los protocolos, pues la reapertura de los templos se programó para el miércoles próximo.



¿Y los cines? Inicialmente se mencionó la posibilidad de que enciendan las pantallas y reabran las salas a la par de las iglesias, pero como los protocolos todavía no están listos, el reinicio será el 16 de julio.





Con el visto bueno



El despacho Caudae-Estrategias midió el desempeño de los 32 gobernadores frente a la pandemia por el Covid-19, y el coahuilense Miguel Ángel Riquelme Solís está de nuevo en el Top 5, junto al panista Mauricio Villa Dosal, de Yucatán; la morenista Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México; el priista Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa y el panista Francisco Domínguez Servién, de Querétaro.



En el caso de Riquelme, 55.8% de los coahuilenses encuestados le da visto bueno a las medidas aplicadas desde hace más de tres meses, cuando arrancó la contingencia.







En la agenda…



El gobernador Miguel Ángel Riquelme partió la semana en gira de trabajo por la Región Carbonífera y este jueves, por ahí de la media mañana, andará en el ejido San José de los Nuncios, de Ramos Arizpe. Lo acompañará el alcalde José María Morales Padilla en la entrega de un pozo de agua.





Supervisor de obra



Solo en Acuña, la Sedatu invierte este año 500 millones de pesos en obras como parques deportivos, el nuevo mercado y el nuevo cuartel militar y para evitar que se repita lo de la fallida construcción de espacios habitacionales, como ocurrió con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), allá anda en tareas de supervisión el superdelegado Reyes Flores Hurtado.



De hecho las obras están por concluir y en cuestión de días se van a entregar al Ayuntamiento que encabeza Roberto de los Santos, pero sin evento oficial de por medio debido a la contingencia sanitaria.



Cómo andará la desconfianza que hasta de supervisor de obra le tiene que entrar el representante del presidente Andrés Manuel López Obrador en Coahuila.