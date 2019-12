26 Diciembre 2019 04:07:00

Le dieron ‘otros datos’ al Presidente

El pasado martes el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el alto costo de la nueva credencial de elector que comenzó a producir el Instituto Nacional Electoral (INE). Aunque al parecer alguien dio “otros datos” al Mandatario, pues en realidad resulta que es la mica más barata que ha producido el INE, según los datos del propio instituto.



Aseguran que cada una cuesta cerca de 12 pesos, lo que la convierte, argumentan, en la menos costosa y más segura. Nos dicen que antes la credencial para votar costaba 66 centavos de dólar, ya con impuestos.



Ahora cuesta 60 centavos de dólar, también con impuestos incluidos. Explican que si bien el contrato es millonario –debido al gran número de credenciales que se fabrican–, en un acuerdo multianual el precio es bajo y garantiza que no se detenga la actualización de los datos de los ciudadanos. Adicionalmente, resaltan, se trata de una identificación con al menos 16 candados de seguridad, que además de dar certeza a los procesos electorales, impide la proliferación de delitos como usurpación y robo de identidad. En esta ocasión todo indica que le pasaron mal “los otros datos” al Presidente.





Una crisis diplomática que escala



Hoy que la vida pública retoma cierta normalidad, nos dicen que en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se citó a la encargada de negocios de la embajada de Bolivia en México. La diplomática fue llamada para consultas a la cancillería mexicana, nos comentan.



Así que habrá que ver la respuesta que se tenga del estado boliviano para saber la determinación que tomará México, quien ya ha advertido mediante nota diplomática que emprenderá acciones políticas y jurídicas si no cesa el hostigamiento a la Embajada mexicana en la capital boliviana, así como a la residencia oficial, en la que habita la embajadora María Teresa Mercado.



Así, mientras al Gobierno mexicano le preocupa una incursión armada a la Embajada, el Gobierno boliviano teme que se evadan algunos funcionarios de la Administración del expresidente Evo Morales, quienes se encuentran asilados en la legación diplomática y son requeridos por la justicia de aquella nación. Escala el conflicto diplomático.





Conacyt cierra el 2019 con broche de oro



Y para cerrar el año, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que encabeza doña María Elena Álvarez Buylla, anuncia que tiene que cancelar la convocatoria para participar en el Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.



Y ello porque ya se dio cuenta que no tendrá los recursos necesarios. Así que todos los que ya tenían casi listo el proyecto, pues a guardarlo. Un broche de oro para el cierre de este 2019 en el Consejo.





Las vacaciones de AMLO



Tras la Navidad, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador retomará sus conferencias mañaneras y este viernes sostendrá su último “diálogo circular del año”, pues nos dicen que el viernes 27 por la tarde comenzará su primer período vacacional de cinco días, desde que asumió la Presidencia del país.



Después de pasar unos días con su familia fuera de la Ciudad de México, el Mandatario retomará sus actividades cotidianas a partir del 2 de enero de 2020 para arrancar el segundo año calendario de lo que él ha denominado la cuarta transformación.