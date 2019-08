03 Agosto 2019 04:10:00

Le llenaron el PRI

Le llenaron el PRI de Frontera a Verónica Martínez.



La senadora habló de su partido, de su trabajo legislativo pero más del gobierno federal, de las malas decisiones que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador.



No le fue mal a Verónica a pesar de la hora en la que citaron a la militancia.



Muchos empleados municipales, que según dijeron no hubo necesidad de pedir permiso porque están en periodo vacacional.



Los que más llamaron la atención entre los priístas eran los líderes de los sectores y organizaciones.



No era difícil dar con Genero Escobedo, de la CNC, que parecía arbolito de Navidad con tantos colguijes que traía en su camisa.



El prietito en el arroz fue el discurso de Orlando Aguilera, monótono y sin prender a la militancia.



El evento en el PRI de Ciudad Frontera sirvió para que Antonio Juaristi y Marco Morales se midieran en el aplausómetro.



Morales cargó hasta con el perico. Se llevó a todas las damas de Programas Estatales, las que le aplauden por todo y por nada.



Pero aún así, Toño se lo llevó de encuentro.



Y mire que Juaristi hace mucho que no se paraba en la sede del Revolucionario Institucional, tal vez desde que dejó la dirigencia municipal.



Tiene querencia el fedatario, lo ven candidateable para la alcaldía.



Que si Erick Ramos gana la interna del PAN no será porque haya visitado a los miembros activos o por el trabajo a ras de tierra de los que van en la planilla.



Si bien es cierto que tienen de su lado a la militancia de la nómina, también es cierto que no pueden contar con todos.



Erick y su planilla se ven confiados.



Para su fortuna, los otros dos aspirantes no tienen la simpatía de los miembros activos.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme prometió castigo para el o los agentes que hayan causado la muerte del migrante hondureño.



Aunque ha tenido que atender al secretario de Turismo, Miguel Torruco, el mandatario está al pendiente de las investigaciones.



Se sabe que son seis elementos los que están en capilla.



Riquelme pidió al fiscal Gerardo Márquez Guevara determinar la responsabilidad y castigar al culpable.



Si Armando Guadiana es de la Comisión de Energía en el Senado, ¿por qué no acompañó a Manuel Bartlett que anduvo por Nava?



El titular de la CFE llegó desde ayer a la Región Norte del Estado, recorrió las plantas que están por aquel rumbo.



Lo más lógico es que Guadiana se apersonara en las reuniones que tuvo Bartlett, pero el senador prefirió acompañar al secretario de Turismo.



Algunos comentan que la ausencia del empresario se debió a las diferencias que tiene con el titular de la CFE.



Hoy habrá más reuniones, de las que le interesan a Guadiana porque hablarán con los productores de carbón.