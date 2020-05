14 Mayo 2020 04:10:00

Le llevan ventaja

“En Coahuila esos semáforos no jalan”, aseguró el gobernador Miguel Ángel Riquelme, luego de advertir que desde la reunión de hace una semana en Durango, el bloque de gobernadores (Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Michoacán) trabaja con empresarios de la industria automotriz en el cuándo, y sobre todo en el cómo echar a andar de nuevo las plantas.



Los gobernadores llevan una semana de ventaja al anuncio que hasta ese jueves se hizo en La Mañanera con bombo y platillo, respecto a que el país entró a la fase para reanudar actividades de las industrias automotriz, minera y de la construcción.





No les quedó de otra



Mal parado quedó el Gobierno federal frente a los empresarios de la región noreste del país. No le quedó más y tuvo que apechugar el regreso de la industria automotriz, algo en lo que Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas insistieron ¡desde hace 15 días!



Y no es que los gobernadores tengan bola de cristal; les bastó ver el comportamiento de Estados Unidos y el anuncio de que sus armadoras estaban por arrancar.



El Gobierno de la 4T hizo el anuncio hasta el miércoles, pero al menos en el caso de Coahuila, autoridades y empresarios trabajan desde hace una semana para definir el cuándo y sobre todo en el cómo se reabrirán las plantas.



¿Se imaginan si los gobernadores y empresarios se hubieran dejado llevar por las pautas y tiempos de la 4T? Todavía tendrían los dedos de la mano entre la puerta.





Anda en campaña, pero mal



Echando mano de recursos públicos, sin medidas sanitarias preventivas y dando rienda suelta al proselitismo electoral partió semana el miércoles Jorge Zermeño Infante.



A media mañana, el Alcalde de Torreón se dejó ver por calles de la colonia San Joaquín, en donde aún y con el despliegue de empleados administrativos, funcionarios y hasta elementos de la Policía Municipal, nos reportan que no le fue muy bien con la entrega de despensas.



El edil panista pisó suelo en uno de los sectores más populares y amolados de la Perla de la Laguna, pero que también es importante bastión priista.





Quién es quién…



¿Quién es quién en la estrategia para combatir el coronavirus? La consultora Caudae Estrategias difundió los resultados de la reciente evaluación para conocer el desenvolvimiento de los gobernadores durante la pandemia y el reconocimiento o reprobación por parte de la ciudadanía de cada entidad.



En el Top Tres aparece Miguel Ángel Riquelme (PRI) con 63.1% de aprobación; antes están Francisco Domínguez (PAN), de Querétaro y Claudia Sheinbaum (Morena), de la Ciudad de México. Al coahuilense le siguen Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (PAN), de Guanajuato y Quirino Ordaz Coppel (PRI), de Sinaloa.





No cesa



Desde tribuna, el diputado Emilio de Hoyos Montemayor advirtió que el asesinato de las hermanas López en Torreón, dos de ellas enfermeras y la tercera empleada administrativa del IMSS, deja ver que la violencia en contra de las mujeres ahí sigue, no se fue con la llegada del coronavirus; ahí sigue, aunque desde hace semanas la atención popular gira en torno a la pandemia.



El Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Estatal, y coordinador del Grupo Parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila, aprovechó el tema para pedir a las autoridades que no haya sorpresas en las investigaciones en contra de los dos detenidos y señalados como responsables del triple asesinato.





Actividad judicial



El próximo lunes el Poder Judicial del Estado quitará la pausa que hace más de un mes puso a los trámites y plazos legales de los juicios y se anticipará al retorno de la normalidad en los distintos tribunales y juzgados.



Por lo pronto las actividades se reanudan, pero a la distancia y echando mano de las recomendaciones de protección personal, de tal manera que entrarán en operación de manera formal los buzones instalados en cada juzgado para el depósito de documentos y actuaciones legales.



En eso anduvo a lo largo de la semana el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado se reportó listo para las próximas actividades.





Condolencias para ‘Alito’



Gobernadores, senadores, diputados federales; hasta el expresidente y expanista Felipe Calderón Hinojosa y la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, enviaron sus condolencias al actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, con motivo del fallecimiento de su padre, Emigdio Moreno Cossío.



Otros integrantes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se pronunciaron sobre el fallecimiento. “Lamento el fallecimiento de Don Emigdio Moreno Cossío, padre de @alitomorenoc; mis condolencias a su familia y amigos. Descanse en paz”, tuiteó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.



“Papá, hoy estás en un lugar mejor. Te amo por siempre”, escribió en su cuenta de Twitter el exgobernador de Campeche.