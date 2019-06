05 Junio 2019 04:06:00

Le niegan amparo

Finalmente la jueza Carlota Yadira Velázquez de Luna no resultó tan buena litigante y perdió la batalla que inició hace cinco meses en contra del Consejo de la Judicatura del Estado, para tratar de ampararse ante la decisión de separarla del cargo mientras está sujeta a investigación por distintos casos de corrupción.



El Juzgado Segundo de Distrito con sede en Saltillo negó el amparo que promovió y con ello sigue en firme el fallo para mantenerla fuera del Poder Judicial, lo cual alegró a más de uno, entre abogados litigantes e integrantes de los juzgados, que ya no aguantaban sus desplantes.



Si se recuerda, el caso parte de mayo del año pasado, cuando la jueza de primera instancia en materia penal del Sistema Acusatorio y Oral, especializada en materia de Ejecución de sentencias, fue sorprendida en video mientras daba instrucciones a un agente del Ministerio Público, sobre cómo llevar un juicio por homicidio.



Chofer de lujo



Para que no digan que no se llevan bien, los diputados Marcelo Torres Cofiño y Jaime Bueno Zertuche hasta llegan juntos a los eventos que se les convoca. Por ejemplo, este martes se trasladaron en una misma camioneta a las instalaciones del hotel en donde se desarrolló la Jornada de Monitoreo y Evaluación para el combate a la corrupción en Coahuila y la firma de un convenio de colaboración entre el CIDE y la Auditoría Superior del Estado.



En el trayecto, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Estatal y coordinador de la bancada panista le entró duro a la plática, pero sin distraer al presidente de la mesa directiva y líder del grupo parlamentario del PRI, que resultó buen conductor. Al menos por este martes, el panista de moda trajo chofer de lujo.



Entre ‘artistas’ te veas



Vaya que entender el arte es complicado y también vaya lío en el ambiente político-cultural de Coahuila, en donde todo mundo habla de la exposición de artistas plásticas que según esto se internaron durante dos días en el desierto coahuilense para empaparse de buenas vibras y de paso tomarse fotografías entre ejemplares de arte rupestre y reliquias arquitectónicas.



Hasta ahí todo bien, pero una de las artistas, identificada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como la argentina Mercedes Aquí, de plano se voló la barda al orinar sobre un petrograbado y tatuarse con pintura que derramó sobre otra piedra histórica, mientras era fotografiada con el ojo artístico de sus compañeras.



El delegado del INAH, Francisco Aguilar Moreno, es uno de los más molestos y aseguró que está abierta la investigación correspondiente. Al parecer todo pasó en lo que pudo haber sido un centro ceremonial de los antepasados, en el ejido Narigua, de General Cepeda.



Se les fue vivo



A más tardar el 18 de este mismo mes estará lista en el Palacio de Coss la convocatoria para elegir al nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, una vez que el pasado 28 de mayo concluyó el periodo de Xavier Diez de Urdanivia Fernández.



Por cierto, a los legisladores locales les pasó de noche el término del periodo de Diez de Urdanivia y se les fue sin la correspondiente presentación del informe final de actividades y la evaluación de su desempeño como ombudsman. Lo bueno es que los propios diputados aseguran que no lo hizo tan mal.



No se le hizo



En el camino quedó la aspiración del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, para incorporarse a la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana. Del Palacio de Coss salieron con ese nombramiento a Héctor Alejandro Gil Muller y Eiko Gavaldon Oseki; el primero fue director de la Universidad Autónoma del Noreste, campus Saltillo y la segunda, investigadora del campo estratégico y acción en modelos y políticas educativas, del Sistema Universitario Jesuita.



Los diputados también resolvieron los nombramientos de los titulares de órganos de control en el ICAI, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Electoral del Estado y Fiscalía General.



Nueva empresa



En donde van a presumir la llegada de una empresa es en Ramos Arizpe. El alcalde José María Morales recibió la confirmación de la noticia por parte del gobernador Miguel Riquelme y el anuncio oficial se hará este viernes. Se trata de una inversión millonaria que abrirá la bolsa de trabajo para dos mil ramosarizpenses.



Este mismo martes, el gobernador habló de que aún con los embates de Donald Trump, el flujo de capitales estadunidenses hacia Coahuila se mantiene.