18 Abril 2019 04:10:00

¿Le paran, o le siguen?

Quien quite y los días santossirvan a los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, al frente del cual se encuentra Gustavo Lara Sánchez, para reflexionar sobre el movimiento de huelga que iniciaron el 15 de febrero. El caso es que este miércoles circuló entre los agremiados la convocatoria para reunirse este jueves y celebrar asamblea general extraordinaria.



El punto principal en la agenda es el de revisar la última propuesta de la Rectoría, a cargo de Mario Vázquez Badillo y someterlo a votación… Nos comentan que por ahí de las 13 horas se conocería la decisión de los empleados administrativos de la UAAAN. Veremos si le paran y los alumnos regresan a clases después de Semana Santa, o le siguen con la manifestación.



Son muchos



Por cierto, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), no es poca la matrícula de universitarios afectados por movimientos de huelga. Se trata de más de 74 mil 500 que corresponden a la misma Narro, a la Universidad Autónoma Metropolitana, y a la Universidad Autónoma Chapingo, con sede en el Estado de México.

En la UAM, cuyo rector es Eduardo Peñalosa, hay 58 mil 600 alumnos afectados; 10 mil 462 en la UACh y otros 5 mil 447 en la UAAAN, cuya rectoría, como se sabe, está en manos de Mario Vázquez Badillo.



En los asuntos de la fe



Que se pongan las pilas, dijo, palabras más, palabras menos el obispo Raúl Vera López a los 60 sacerdotes de las distintas parroquias de la Diócesis de Saltillo, que este miércoles se concentraron en la Catedral de Santiago Apóstol, en esta capital, para la misa crismal, conmemorativa de cada Semana Santa.



El obispo mostró poder de convocatoria y con la presencia de los 60 sacerdotes bajo su coordinación, o mando, guía o como prefiera llamarle, silenció las voces de quienes advertían que en vísperas de la jubilación, pocos le hacen caso. Nada de eso. Don Raúl, como le llaman sus fans, sigue con suficiente rating, si no, pregúntele a los feligreses que llenaron la catedral.

El prelado aprovechó que estaban todos los sacerdotes, para leerles la cartilla, eso sí, con tono casi paternal, y pedirles que se apliquen en los asuntos de la fe.



Los mismos líderes



En el Partido Acción Nacional no se toman muy en serio lo de renovar con frecuencia sus comités directivos municipales. Hay 24, de 38, con los mismos dirigentes desde hace ¡cinco años! Uno de ellos es el de Saltillo, con el médico Jorge Rosales Saade.



El argumento para no renovar sus dirigencias es que para evitar pleitos entre los militantes y simpatizantes, mientras haya proceso electoral constitucional no puede haber comicios internos, y por lo tanto se mantendrá la misma dirigencia. Y como en Coahuila prácticamente un año sí, y otro también se elige algo, pues los panistas de a pie deben aguantar a los mismos líderes. Rosales, por ejemplo, cumplió un lustro al frente del PAN Saltillo.



Varios apuntados



Pero al parecer la democracia llegó al Partido Acción Nacional y en breve se renovarán las dirigencias municipales pendientes, como la de Saltillo. El problema es que actualmente el albiazul está más dividido que nunca en Coahuila, al grado de que sigue en vilo la permanencia de Jesús de León Tello en la presidencia del Comité Directivo Estatal, ante la impugnación que presentó su excontrincante, Mario Alberto Dávila Delgado.



Pero como eso finalmente es harina de otro costal, las dirigencias municipales panistas se van a renovar entre el 11 y el 18 de agosto. En caso de Saltillo, los comicios internos serán el 11, y al parecer ya hay varios apuntados. El regidor Carlos Orta, por ejemplo, nos aseguran.



¡Así qué chiste!



En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) también entraron a la onda democrática y en la dirigencia estatal, de Rodrigo Fuentes Ávila, en breve lanzarán convocatoria para renovar los cuadros en el territorio de base y los consejeros municipales. Según “Rigo”, como llaman sus cuates al dirigente del PRI Coahuila, la línea es que no hay línea y la militancia tiene vía libre para registrarse y votar por la fórmula de su preferencia.



Eso sí, nos aseguran que la dirigencia tricolor no andará muy de ganas para soportar descalificaciones entre los aspirantes, de ahí que los piquetes de ojo, puntapiés, pellizcos y demás, van a estar prohibidos. ¡Uy, así qué chiste! Exclamarán los malpensados.



Primero Torreón



La instalación de cámaras inteligentes de vigilancia urbana que anunció la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de José Luis Pliego Corona, arrancará por Torreón. No se trata de privilegios vanos para el municipio que intenta gobernar Jorge Zermeño Infante, nos aseguran, sino de priorizar las tareas para mejorar la seguridad y precisamente allá es en donde los índices de violencia y delincuencia andan más altos.

Finalmente serán mil 200 aparatos, para 12 municipios de Coahuila.