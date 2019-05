20 Mayo 2019 04:10:00

¿Le quitaron el castigo?

Leonardo Borrego Núñez se ha dejado ver por las instalaciones de la Facultad de Jurisprudencia, de donde se fue sin despedirse luego de ser acusado de ser uno de los principales promotores del intercambio de paquetes de fotografías íntimas y de la campaña de acoso en perjuicio de jóvenes estudiantes, junto a otros funcionarios y docentes de la institución.



Durante la semana pasada, nos comentan, el exsecretario académico y exprofesor de “Juris” saludó a varios de sus exalumnos y se paseó por los pasillos de la Facultad. Su salida fue hace dos meses y según el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, estaría fuera mientras duraran las investigaciones internas. ¿Será que las indagatorias terminaron? ¿A poco lo exoneraron? Los malpensados aseguran que le apostó al olvido y nada más anda tanteando el terreno.





No coincide



El argumento de Jesús Homero Flores Mier, para llevarse las cosas con calma en la Fiscalía Anticorrupción, es la complejidad de los delitos, entre ellos el peculado, y la saturación de expedientes que llegan de la Auditoría Superior del Estado, particulares y hasta de burócratas, a manera de denuncias.



Peeero, si bien es cierto que las comparaciones son odiosas, no muy lejos de la Fiscalía Anticorrupción, en la Fiscalía General del Estado, a cargo del penalista Gerardo Márquez Guevara, en donde por cierto a diario llueven casos escabrosos, presumen avances importantes en la resolución de las denuncias del día con día, y expedientes que dormían el sueño de los justos en oficinas y bodegas del Ministerio Público. ¿Si unos pueden, por qué otros no?, preguntan los malpensados.







¿Será premonición?



Si alguien se puso contento con el reciente nombramiento en la Administración Local de Recaudación en Saltillo, fue precisamente su titular, Francisco Tobías Hernández. Resulta que el abuelo del exdirector general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Coahuila (Cecytec), Celso Niño Hernández, mejor conocido como Celso N. Hernández, primero fue recaudador de rentas y después alcalde, todo esto en tierras oaxaqueñas en la década de 1950.



Nos aseguran que el saltillense Francisco Tobías tiene tan presente la trayectoria de su abuelo, que hasta rescató y presume sobre su escritorio una carta firmada por don Celso, en donde aparece el nombramiento que tenía antes de ser alcalde de la capital de Oaxaca.



Para nadie es extraño que el corazón de Tobías Hernández late por la alcaldía de Saltillo. ¿Será premonición lo de su abuelo?







Prietito en el arroz



En donde no le echaron ganas en el cumplimiento de medidas de transparencia y acceso a la información fue en el Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, a cargo de José Luis Moreno Aguirre, “Morenito” para sus fans, y en el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt), en donde manda el lagunero Mario Valdés Garza.



Los dos organismos aparecen como reprobados, con 54 de calificación en las evaluaciones del primer trimestre del año, por parte del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), cuyo comisionado presidente es Raúl González Briseño.



La calificación promedio entre los organismos descentralizados de la Administración Pública es de 96.56, pero nunca falta y esta vez el prietito en el arroz fueron las áreas a cargo de Moreno Aguirre y Valdés Garza.







Se animaron



La renovación en la dirigencia estatal de la Confederación Nacional Campesina era tema tabú, por el temor entre la clase priista al riesgo de fractura interna. Finalmente la transición se dio este domingo en un congreso encabezado por el dirigente de la central nacional, Ismael Hernández Deras. Nos dicen que el duranguense se fue contento con el resultado de meses de amarres, cabildeo y, sobre todo, de mucha mano izquierda del dirigente del PRI Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila.



Sin sobresaltos, los grupos coincidieron en el relevo del diputado federal suplente Ramón Verduzco González, por el sampetrino José Natividad Navarro Morales.



Lo que sigue para Rodrigo Fuentes es terminar la renovación de la dirigencia en los comités seccionales, es decir, en el mero, mero territorio y después la dirigencia nacional.







En documentales



Colectivos de familias de personas desaparecidas están presentes en documentales pensados en reflejar la tragedia por la violencia en México. Se trata de El Día Después, cuyo productor y conductor es el actor Diego Luna; él intenta reflejar lo que las familias hacen después de una tragedia como la desaparición de un ser querido por la violencia o un sismo, por ejemplo.



El otro trabajo es canadiense, se trata de Illusions of Control, y como el anterior, pondera el pensamiento y el comportamiento de familiares de víctimas de la violencia.



En los dos casos los protagonistas son los familiares, no los desaparecidos, y llevan el testimonio de coahuilenses, como la profesora Silvia Ortiz Solís, vocera del Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Grupo Vida) y madre de Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, “Fanny”, desaparecida desde el 5 de noviembre de 2004.