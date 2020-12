08 Diciembre 2020 03:10:00

Le temen a Blackaller

Se tardó César Flores 45 días en decir que pactó con el alcalde de Monclova Alfredo Paredes, según su video, lo dejaría en paz a cambio de que rodara la cabeza del secretario del Ayuntamiento, Esteban Martín Blackaller Rosas.



El regidor independiente, que de repente dejó de manifestarse en el bulevar Pape y justificó la suspensión, “respetó” a Blackaller, que estaba hospitalizado y grave al ser contagiado de Covid-19.



Hoy dice que le cae muy mal y que es un “bandidazo”, vaya bipolaridad.



Según Cesar, se reunió con el Alcalde porque le insistieron mucho, un empresario el intermediario.



Paredes aceptó las exigencias de César Flores: Cobrarle a Telmex 165 mdp, transparentar las obras, hacer juntas de Cabildo presenciales, un adicional a su dieta mensual y la salida del Tesorero y Secretario del Ayuntamiento.



Debilitar al Alcalde siempre fue el plan, que si alguien le cubre las espaldas en lo político y financiero es precisamente el par de funcionarios.



Según el regidor independiente, Alfredo Paredes se comprometió a que Martín Blackaller, aunque suena malévolo, si sobrevivía al Covid no regresara.



Resulta que no sólo superó la enfermedad, sino que regresó a sus labores como Secretario del Ayuntamiento,... “Y no le avisó a nadie, y sigue operando”, reclama César en su video muy ofendido y enojado.



Sin querer deja claro que Martín Blackaller es el rival a vencer para hacer del alcalde un monigote, “el operador político” a vencer, pero además hombre leal y escudo de Paredes.



El Regidor nada tonto, no quiere romper el diálogo con el Edil, si casi consigue debilitar a Alfredo, lo reconoce “el operador” así que lo obligará a cumplirle y de ahí en adelante todo de él.



Se oye cruel, pero es la realidad, manifestaban preocupación por la salud de Martín Blackaller mientras esperaban que falleciera y oh sorpresa, ¡está vivo!, sin duda Diosito lo quiere mucho, muchotote.



Logros



Los resultados de una administración municipal se reconocen de acuerdo al cristal que usen, hubo una vez un “diablo” al que acusaban en varios alcaldes priístas lo culpaban de ser causante de todos los males y descréditos.



Se fue a otro partido y se perdió en la nada, ahora son varios “diablitos” que ya fueron Gobierno y siguen en la “liana” pero se niegan a ver avances o inversiones en la ciudad.



Florencio Siller Linaje rinde su segundo Informe de Resultados, vía redes sociales, obras en la Occidental, La Sierrita, introducción de agua, remodelación de vías de circulación, semáforos y cero deuda pública.



Siller hace su historia, a su manera, con su sello particular, hay errores, con defectos y virtudes personales, como los tienen otros y tuvieron sus antecesores... y una de dos, es amnesia o ambición de disfrutar esa silla.



Simpatías



El que intenta recuperar bonos, después del desacierto de la boda de su hija en plena pandemia de Covid, es el diputado panista Marcelo Torres Cofiño, quien rindió su Informe legislativo vía redes sociales, ahora si evitando riesgos.



Para nadie es un secreto que el lagunero tiene enfocado sus objetivos en la candidatura por la Alcaldía de Torreón, donde su imagen no está en el mejor momento, lo tachan de entreguista al Gobierno del Estado.



Los panistas en Coahuila ya aceptaron ser hermanitos del PRI, primero los intereses del pueblo que los de partido, mira tú que generosos.



Puede que sea el candidato del PAN y puede que pierda, dicen que ni en alianza con el PRI los ciudadanos le darían el voto, sobre todo si otro ex panista es el rival a vencer, Luis Fernando Salazar.