25 Febrero 2019 04:10:00

Leen cartilla a alcaldes

Este fin de semana hubo cónclave de los alcaldes, regidores y síndicos priistas con el dirigente estatal tricolor, Rodrigo Fuentes Ávila, y no fue precisamente para saludarlos. El presidente del Comité Directivo Estatal literalmente les leyó la cartilla y dejó un mensaje claro: si llegaron a donde están es gracias al PRI, no por bonitos, o bien peinados, de ahí la importancia de que se bajen de la nube quienes andan arriba y piensen que se encuentran en el servicio público por méritos propios.



Rigo, como lo conocen los priistas, les dijo que tienen “la misión” de reconstruir al PRI, tan maltrecho luego de la elección presidencial, y la única manera de lograrlo es manteniéndose cerca de la gente, lo cual al parecer muchos lo olvidaron. La llamada de atención, nos aseguran, también fue extensiva para los directores de cada Gobierno municipal.



No es su bronca



Que le hagan como quieran y se rasquen con sus propias uñas. Fue la respuesta de Jorge Zermeño Infante a la petición de padres de familia para que el Ayuntamiento de Torreón se integre a la estrategia para evitar el cierre de las estancias infantiles… Según el alcalde, de por sí el DIF municipal hace mucho para ayudar a la gente, como para además destinar recursos para un programa que el Gobierno federal canceló y por lo tanto debe resolver.



El edil panista aplicó la clásica salida de: “no es mi bronca” y por lo tanto que otros lo resuelvan… Mientras tanto, miles de padres de familia siguen con la incertidumbre de qué pasará con el cuidado de sus hijos.



Qué coincidencia



Por cierto, luego de que el gobernador Miguel Riquelme anunció el plan de inversión para resolver el conflicto por las estancias infantiles, con aportaciones conjuntas con los padres de familia, el superdelegado Reyes Flores Hurtado aclaró que la Cuarta Transformación jamás dijo que los niños de madres trabajadores se van a quedar sin estancias.



Lo que sí, señaló, es que el número de establecimientos será menor y lo que el Gobierno federal destine para su funcionamiento se va a revisar con lupa. ¿Qué no es precisamente por lo que todo mundo pugna?



Preciso y conciso



Que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo al tanto del nombramiento de Jesús Torres Charles desde el martes, cuando pisó base en Saltillo para celebrar el Día del Ejército Mexicano, y el encargado de ponerlo al tanto fue su representante en Coahuila, Reyes Flores Hurtado. Ocurrió durante un encuentro en El Chivatito, justo después de que el tabasqueño llegó al Aeropuerto Plan de Guadalupe y poco antes del evento en el 69 Batallón de Infantería.



Quienes los vieron, nos aseguran que el “face to face” no duró más de 25 minutos, y además de ponerlo al día sobre el exfiscal, quien finalmente dejó la Administración Central de Investigación Aduanal, Flores Hurtado informó al Presidente sobre el avance de más o menos 70% en el censo sobre beneficiarios de programas sociales y la situación de las estancias infantiles. Los dos “morenos” fueron al grano y la plática resultó precisa y concisa.



En el mismo canal



Los brigadistas reportaron poco más del 80% de control sobre el incendio forestal en el ejido El Diamante, de Arteaga, y nos aseguran que en buena medida fue porque los gobiernos federal, estatal y los municipales de Arteaga y Saltillo andan en el mismo canal… Los responsables dejaron de lado las diferencias de colores partidistas y se pusieron a trabajar.



Minuto a minuto estuvieron al pendiente el gobernador Miguel Riquelme; el general Enrique Covarrubias López, comandante de la Sexta Zona Militar; el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller; los alcaldes Manolo Jiménez, de la capital del sarape y el pan de pulque, y el arteaguense Everardo Durán, así como las biólogas Eglantina Canales y Graciela Arocha, responsables de las áreas de Medio Ambiente en el estado y en Saltillo.



Los independientes



En donde arrancan semana con conferencia es en el Instituto Electoral de Coahuila, que preside Gabriela de León Farías. El magistrado Jorge Sánchez Morales, de la Sala Regional del Trife con sede en Monterrey, hablará de cómo les fue a los candidatos sin partido en los últimos procesos electorales a través de la conferencia La Reelección, Experiencias y Resultados en el Proceso Electoral de Coahuila.



La cita es a las 11:00 horas en las instalaciones del IEC. Los comentarios sobre la ponencia los harán la consejera electoral Karla Félix Neira y el magistrado Sergio Díaz Rendón, presidente del Tribunal Electoral en el estado.





Carne asada

Todo mundo anduvo este fin de semana en Sabinas, con motivo del concurso de parrillada. Coincidieron, pero no se toparon, ni alcanzaron a saludar, el gobernador Miguel Riquelme y el senador Armando Guadiana Tijerina.



También hubo alcaldes de las regiones Centro, Carbonífera y Norte, que aprovecharon la visita para deleitarse con la clásica comida norestense, es decir, la carne asada y de paso meterle a la grilla.