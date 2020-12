12 Diciembre 2020 04:10:00

Lento,pero…

La crisis de AHMSA ya era insostenible.



Los pasivos de la empresa, ahora propiedad de Julio Villareal, rondan por encima de los 30 mil millones de pesos y los que saben de cuánto valen sus activos, es mucho más lo que se debe.



A eso habría que sumarle los 16 mil millones de pesos que le deben a todos sus proveedores junto con los casi 3 mil millones de pesos que deben en impuestos.



Hasta ahora, no ha sido reportado el monto que pagará Villarreal por las acciones de Alonso y Jorge Ancira.



Para muchos que dicen saber de números, dicen que tal vez salgan tablas en la negociación.



RETADORA



Gladys Ayala retó al Covid-19 en su Informe de Gobierno.



Y es que la Alcaldesa de San Buenaventura prefirió rendir cuentas de manera presencial y en un pequeño salón reunió a más de 150 personas.



De plano se olvidaron de la sana distancia.



Del Estado no enviaron representante y tal vez porque a quienes encomiendan esa misión ya rebasan los 60 años de edad.



DE REGRESO



En lo dicho, la dirigencia nacional del PAN dobló las manos y aceptó las condiciones de México Libre para formar una alianza rumbo a la elección del 2021.



Pero no sólo aceptarán a Margarita Zavala y Felipe Calderón, también van en la bola todos los que se registraron en ese grupo político.



Lo que mucho se ha dicho podría suceder: el regreso de Gerardo García, Jesús González Pruneda y toda su gavilla a Acción Nacional.



FIRME EN RECLAMO



Pese a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a dar la declaratoria de emergencia para las regiones Centro y Carbonífera del estado que reclamaba Verónica Martínez, la legisladora no quitará el dedo del renglón.



Y es que el exigencia de la Senadora responde a la urgencia que se vive en ambas regiones por la crisis económica derivada de la situación por la que AHMSA atravesó durante 2020 y a la falta de compras de carbón.



Ambas problemáticas no se resuelven de facto con la venta de las acciones de la familia Ancira ni con “apoyos” que dice dar el gobierno federal a los carboneros.



SIGUE LA CRISIS



Los empresarios de la Región Centro están en el mismo canal que la senadora Verónica Martínez.



Van a insistir en que se dé la declaratoria de emergencia económica porque la crisis persiste y para Rolando Rivero el señor presidente López Obrador está equivocado al decir que “ya se resolvió”.



Lo que se resolvió hasta ahora es la compra-venta de la empresa, pero la crisis termina con esa transacción.



De hecho saben que para empezar a recuperarse tardarán meses.



De acuerdo a los ipecos, contabilizaron alrededor de 35 mil empleos perdidos en la región Centro desde hace un año y medio, por la recesión económica y la pandemia, además muchas empresas paradas, sin trabajar.



DE MORENA



En Morena de Ciudad Frontera empezaron a asomar la cabeza las damas que supuestamente aspiran a la alcaldía.



Ya le habíamos adelantado la posibilidad de que Sandra de Luna pueda ser la abanderada.



Ahora también suben a la rueda de la fortuna a María Elena “Nena” Herrera.



La que pudiera tener alguna posibilidad es la regidora, actualmente del PRD.



LE PONEN FRENO



Jericó Abramo quiere ser candidato y si le dieran a escoger, se inclinaría más por la lcaldía de Saltillo.



Sin embargo, al interior del PRI comentan que el todavía funcionario estatal no puede, otra vez, brincarse las trancas.



Tendría que esperar, como buen soldado, lo que mejor conviene, donde sea más redituable electoralmente.



Y es que para la alcaldía de la capital del Estado también calienta Jesús María “Chema” Fraustro.