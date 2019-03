25 Marzo 2019 04:10:00

Leones rugen en Piedras Negras

DONDE SE ESCUCHó EL RUGIDO y fuerte fue en la reunión de los socios del Club de Leones de Piedras Negras, pues un buen número de estos solicitó al presidente del organismo, José Julio de la Cruz, una junta para que explique detalles y el porqué anunciar algo tan importante como demoler la sede de este longevo club social sin consultar a todos los integrantes del organismo…



LOS SOCIOS POR LO pronto han dicho que no están de acuerdo, que por mucho que sea un buen proyecto, la realidad es que no tienen el dinero para construir un edificio de dos pisos en ese predio y aunque el municipio los apoye con la demolición y los trabajos de nivelación, relleno y pavimentación del predio, no es viable echarlo abajo sólo para construir 60 cajones de estacionamiento que no garantizan recursos para financiar el edificio…



POR LO PRONTO YA las cosas se consultaron y el acuerdo de los Leones es que si uno de los socios no está convencido del proyecto, este no se realizará…



Y ES QUE PRECISAMENTE la noticia sorprendió a los socios del Club de Leones, cuando estos preparan una crónica de más de siete décadas de existencia y precisamente de su sede. Es entonces cuando se enteran de que lo quieren demoler para hacer cajones de estacionamiento…



III



QUIEN LLEGó ESTRICTO Y a revisar a la planta de la empresa Industria Vidriera de Coahuila, fue el titular de la Profepaec del estado, Javier de Jesús Rodríguez…



Y ES QUE LOS INSPECTORES recibieron reportes de que en la mencionada planta vidriera, la cual es operada por DIFA, se realizaban prácticas incorrectas de manejo de residuos peligrosos, sobre todo el agua ya procesada con sustancias de algún tipo de hidrocarburos…



LOS INSPECTORES DE LA Profepaec se apersonaron el viernes por la tarde en la vidriera y les instalaron los sellos, a grado de que tuvieron que intervenir personajes de la región para que la clausura no fuera también en cuanto a las operaciones…



LOS SELLOS SE INSTALARON en la oficina de la propia vidriera y también en el almacén en donde se disponen los residuos peligrosos…



LUEGO DE ESTO LA EMPRESA deberá de corregir esas fallas, que no la frenarán en su operación por las consecuencias que esto traería a sus clientes, pero que sí requerirá del pago de una multa…



AQUÍ TAMBIéN PODRíA INTERVENIr la titular de la Semarnat, Eglantina Canales, para ver si esta empresa cumple con todos los lineamientos, pues no pueden permitir que se relajen en algo tan básico…



III



ESTE FIN DE SEMANA que recién concluyó, por las tierras que gobierna el joven alcalde Julio Long, se llevó a cabo el Festival del Cabrito, donde estuvo más que animado el ambiente y ahí sí, dicen, no hubo “chanchullo” en el concurso de degustación con los 36 equipos que participaron…



EL FESTIVAL DEL CABRITO fue organizado por el Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, donde familias de esta localidad y la región se dieron cita desde las 10:00 horas en la plaza principal “Miguel Hidalgo”…



AL EVENTO ASISTIó LA titular de Turismo, Lupita Oyervides, en representación del gobernador Miguel Riquelme, quien destacó la importancia de este tipo de eventos para impulsar el turismo en la región y que gracias a la seguridad de que se goza en Coahuila, estos eventos se hacen posibles…



NO DUDEN QUE PARA la próxima edición el alcalde Julio Long invite al evento a Jesús Martínez, “El Rey del Cabrito”, originario de Lampazos, Nuevo León, pero quien es, como su nombre lo dice, allá en Monterrey, el mandamás en esta especialidad gastronómica de nosotros los norteños...



III



HOY la diócesis fronteriza de Piedras Negras está de fiesta, se celebran 16 años de que se creó y de la ordenación de monseñor Alonso Garza Treviño como obispo...



SE TIENE PROGRAMADa una serie de eventos en las distintas parroquias, pero en especial habrá misa de ordenación...



LA MISA DE ORDENACIóN del diácono César Guadalupe Cervantes, quien es originario de Múzquiz y quien ya terminó toda su formación, se realizará en la catedral en punto de las 12 del mediodía…



ESTE JOVEN, DESPUéS DE un semestre o un año como diácono, procederá a su ordenación sacerdotal…