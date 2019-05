25 Mayo 2019 04:10:00

Les quitan la cobija

El que se propuso refutar los argumentos de activistas pro aborto fue el abogado Eduardo Pacheco. El representante legal de la asociación religiosa Cristo Vive, desde la cual defiende a ultranza la penalización del aborto, descartó que miles de mujeres estén presas o sujetas a procesos judiciales en México, luego de la decisión de abortar.



Según esto, Pacheco se puso a investigar en el Registro Nacional Penitenciario, y encontró sólo cinco casos, uno en Aguascalientes, otro en el Distrito Federal, uno más en Veracruz y los otros dos en Nayarit.



El tema irá tomando temperatura y forma en Coahuila, ante las iniciativas a favor y en contra del aborto.



Hasta compadres son



Durante la incineración de drogas decomisadas en Saltillo, muy contento vieron al titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, José Luis Pliego Corona. Al parecer despertó con la noticia de que su “brother” Ricardo Peralta Saucedo es el nuevo subsecretario de Gobernación, en relevo del chiapaneco Zoé Robledo Aburto, quien ahora despacha en la dirección general del IMSS.



La relación de Pliego con Peralta es desde la UNAM, en donde coincidieron como alumnos durante los 90. Tienen anécdotas como rivales en concursos de oratoria, y equipo en la guerra contra los porros… Se sabe que hasta compadres son, y en la boda de Peralta, Pliego fue padrino de arras. En 2010, cuando Pliego fue director de la Policía Ministerial en el Estado de México, con Enrique Peña Nieto como gobernador, Peralta era su segundo al mando.



Pliego no es el único amigo de Peralta en Coahuila, también Jesús Torres Charles, a quien hasta director de Administración Central de Investigación Aduanera nombró.



Con el manual



En donde por lo visto juegan con el manual, es en el PRI Saltillo, a cargo de Lucía Azucena Ramos Ramos. Nos mencionan que mantienen la talacha electoral en las colonias y al mismo tiempo van con tiros de precisión, es decir, eventos que llaman la atención de propios y extraños, como el proceso de reafiliación de militantes.



El que acudió a la sede municipal del tricolor fue el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, para ratificar su militancia. Y como los malpensados no dejan pasar una, nos mencionan que el Alcalde se apersonó de noche en su partido, cuando el horario laboral terminó oficialmente.



Otros priístas que también ratificaron militancia son integrantes del gabinete estatal, como el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller y el titular de la Secretaría de Salud, Roberto Bernal Gómez.



No coincide



Que bueno que Coahuila es ejemplo nacional en el respeto a los migrantes, que si no… A lo mejor es un prietito en el arroz, pero lo de Acuña, con el ahora exdirector de Protección Civil, Leonardo Daniel Carrera Martínez, y la orgía con sus amigos y mujeres centroamericanas, deja muchas dudas sobre la cultura de respeto a los extranjeros que van de paso, sobre todo por parte de las autoridades y funcionarios públicos que en teoría están encargados de su cuidado.



Al alcalde Roberto de los Santos Vázquez no le quedó de otra y destituyó a Carrera de la Dirección Municipal de Protección Civil, pero nos aseguran que lo del video viral en redes sociales es sólo una de tantas que hizo el ahora exfuncionario en contra de migrantes… Por cierto, según el Alcalde de Unidad Democrática de Coahuila, el cese fue porque Carrera violó la Ley, pero en ningún momento habló de proceder penalmente en su contra. Nada más lo dejó sin chamba.



Los órganos de control



En la Universidad Autónoma de Coahuila se inaugura el lunes la 51 Asamblea General Ordinaria de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior. El encuentro reunirá a expertos en talleres y conferencias que se van a extender hasta el miércoles siguiente. Nos mencionan que el evento lo gestionó la titular de la Contraloría Interna de la UAdeC, Ludivina Leija.



Las conferencias de arranque estarán a cargo del rector Salvador Hernández Vélez y el titular de la Auditoría Superior del Estado, Armando Plata Sandoval. El cónclave será en las instalaciones de la Facultad de Jurisprudencia.



¿Profeco, a Torreón?



Si algo prevalece en la cuarta transformación en los estados, es la zozobra tanto para ciudadanos de a pie, como para empleados de las dependencias y organismos federales. Resulta que de un momento a otro la Procuraduría Federal del Consumidor cambiará de sede, pues trascendió que todo está dispuesto para su cambio a Torreón. Al parecer los tiempos de la delegación de Profeco en Saltillo llegaron a su fin.



Y si bien en Torreón ya hasta edificio hay para la Procuraduría, en las oficinas centrales de Saltillo la noticia los tomó por sorpresa. Saben que algo no anda bien, pero no tienen nada a ciencia cierta. Según Alfredo García Macías, quien hace las veces de delegado estatal interino, las denuncias y atención a los ciudadanos siguen su curso normal, pero nos aseguran que para el 31 de mayo el organismo se trasladará a la Perla de la Laguna, ya no como Profeco, sino como Oficina Defensora del Consumidor, su nuevo nombre.