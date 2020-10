10 Octubre 2020 03:10:00

Libra Ancira captura

Tan simple como que se vieron “primerizos” y las fechas no les dan a los de la 4ª.T, así que no podrán ver a Alonso Ancira Elizondo tras las rejas porque un Tribunal Colegiado dejó sin efecto la orden de aprehensión en su contra.



Queda amparado contra la orden de captura, y aunque Ancira está en España, hay solicitud de extradición por la FGR, pero volverá a México como acusado mas no como detenido.



Que si la acusación es “lavado de dinero” ya dijo el Tribunal que el delito prescribe después de un año, como es el caso de Alonso Ancira.



El Presidente de la República, dirá “que tiene otros datos” y su equipo jurídico debe recomponer el asunto o le tumben todo el proceso contra el dueño de AHMSA, todo indica que ese rumbo lleva.



El apoyo CROC



Faltaba que el delegado de la CROC, Gerardo Oyervides, mostrara su promoción y apoyo a favor del candidato a diputado local del PRI por el Distrito 6, Ricardo López Campos.



Dirá que sus dominios y simpatías están en la colonia Diana Laura de Frontera, donde ha llevado diversos apoyos, con esa confianza regresó a promocionar y pedir el voto para el PRI.



Así que si en la Diana Laura gana o pierde el PRI fue Oyervides, quien como aspirante a la candidatura a la alcaldía, se dará cuenta si los apoyos son votos, hay lealtad de los seguidores.



Los aspirantes a la alcaldía tendrán que mostrar que ganar cuando menos sus casillas, si es que no traen encomienda de alguna sección o zona.



Los resultados de la elección anterior en Frontera es una corta diferencia contra el PAN.



Reunión prianista



Les tundieron parejito a los “buenos amigos” Claudio Bres, alcalde de Piedras Negras; Armando Guadiana, senador de Coahuila y Guillermo Anaya Llamas, líder del PAN, por exhibirse públicamente en un restaurante.



El senador cada fin de semana impulsando las candidaturas de los diputados locales de Morena, fue el turno del Distrito 1 cabecera en Piedras Negras, donde no desaprovechó para reunirse con el Alcalde.



Por lo expresado en los comentarios, Claudio Bres no goza de las simpatías de Piedras Negras, a Guadiana lo dirían “mucho pueblo para tan poco senador”, mientras que a Memo Anaya de siniestro y corrupto no lo bajan, ¿Y lo opositor?



Como dice Javier Plata “los prianistas son unos sinvergüenzas otros cínicos.



Porfirio o Mario



El dirigente nacional de Morena estará tomando protesta el lunes, Porfirio Muñoz Ledo asegura que será él porque junto con Mario Delgado, el diputado, quedaron, según encuestas del INE, en empate técnico.



Un 25.34 a favor de Porfirio y un 25.29 de Mario Delgado, la tercera encuesta este fin de semana para tener cabeza del partido del lunes.



La disputa a todo lo que da, los esfuerzos de las tribus en Morena implican ofertas de todo tipo, la ambición de tener el poder para perpetuarse en el poder.



El boquete



Sin cuantificar el tamaño del recorte de recursos para Coahuila al cancelar 109 fideicomisos, la suma hasta ahora es de mil 500 millones de pesos no entregados, diría el Gobernador Miguel Riquelme.



De los 109 fideicomisos eliminados, 10 afectarán al Estado, pero hay una partida no entregada de mil 200 millones de pesos del Fondo Minero menos los mil 500 mdp del recorte presupuestal.



Con frecuencia escucho opiniones que dicen, no sirve la restricción de recursos a los estados si el manejo del dinero del pueblo en una sola persona no se aplica en proyectos personal y no en el desarrollo y crecimiento económico de México.