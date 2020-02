14 Febrero 2020 04:10:00

Licencias en trámite

María Bárbara Cepeda ya está en condiciones de competir por el Distrito 14 de Saltillo. El Cabildo sesionó y le autorizó la licencia correspondiente. Ahora solo falta que en el PRI liberen la convocatoria para presentar sus cartas credenciales y cubrir el requisito para convertirse formalmente en candidata.



Aprovechando la vuelta, el Cabildo designó a Jorge Alberto Morales Núñez como regidor; llega para suplir a Óscar David del Bosque Martínez, quien se separó con licencia desde el 23 de diciembre…



El nuevo regidor es hijo del secretario general de la CROC en Coahuila, Mario Enrique Morales Rodríguez, y por lo tanto hermano de Luz Elena, quien deja la Dirección municipal de Desarrollo Social para competir como candidata del PRI en el Distrito 13.





También en Torreón



En Torreón, dejaron el Cabildo los regidores Ignacio García Castillo, del Partido Acción Nacional, e Ignacio Corona Rodríguez, de Morena, pues también van a buscar una candidatura para el Congreso local.



Uno de los Nachos, Corona Rodríguez, dio el salto al partido de moda luego de que como militante del PAN fue diputado local y delegado federal de Semarnat.





El verde va solo



Según Refugio Sandoval Rodríguez, quien si bien es cierto no es el dirigente, pero sí el concesionario del Partido Verde Ecologista en Coahuila, van solos, es decir, sin alianza, a la contienda del 7 de junio para renovar las 25 diputaciones locales.



En lo nacional, el Verde está amarrado con Morena y en lo local, la sociedad en los últimos procesos electorales fue con el PRI, pero según el exdiputado federal se sienten con los tamaños suficientes para ir a la contienda sin compañía.



Los malpensados advierten que las negociaciones de “Cuquis”, como de cariño llaman sus fans al propietario del PVEM en el estado, le alcanzaron para amarrar un asiento plurinominal en la próxima legislatura, con tal de no aliarse con el partido de moda. Veremos.





Tiene rival



Por cierto, la todavía recaudadora de rentas en Ramos Arizpe, la priista Edna Dávalos Elizondo, ya tiene rival en la pelea que viene por la diputación local correspondiente al Distrito 12. Se trata de Claudia Leza Ortega, quien va como abanderada del Partido Verde.



Este jueves fue día redondo para Leza: presentó lo que con mucha imaginación puede ser un informe de actividades como regidora en el Cabildo de Ramos Arizpe, luego solicitó licencia para dejar el cargo a fin de poder participar en la elección del 7 de junio y en Sesión Plenaria, sus compañeros en el Cabildo no le regatearon la posibilidad de irse.



Por lo visto Leza tiene ganas de participar en la contienda electoral, pues los trámites los agotó en un solo día y no le importó aguardar hasta el próximo sábado para cobrar la última quincena.





Montaña de dinero



Por algo dicen que en pueblo chico, el infierno es grande y esta máxima aplica puntual para Candela y su alcalde, Amador Garza González. En redes sociales se hizo viral la fotografía del primo y secretario particular del funcionario, identificado como Juan Carlos, en la que se encuentra acostado sobre un escritorio y prácticamente cubierto por billetes de 500 pesos.



Hasta ahora Amador Garza, quien llegó al cargo postulado por la alianza PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, no había figurado en el plano nacional; de hecho con dificultad lo conocían en su natal Candela, pero la ocurrencia de su primo lo sacó del anonimato. El problema es que los funcionarios se encuentran obligados a explicar el origen del dinero.





No le funcionó



A Juan Antonio García Villa no le funcionó tratar de irse por la libre para modificar el dictamen del Informe Anual de Resultados de la Auditoría Superior, a cargo de Armando Plata Sandoval, correspondiente a 2018.



Al legislador del Partido Acción Nacional, a quien sus colegas apodan “El Necio”, y no precisamente porque sea fan de la canción de Silvio Rodríguez, le dieron portazo en la comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, la cual por cierto preside.



Con cuatro votos a favor (Jaime Bueno y Azucena Ramos, del PRI; Claudia Ramírez, PRD y Elisa Villalobos, Morena) y dos del PAN en contra, el dictamen de marras se aprobó tal y como llegó al Palacio de Coss… García Villa no tenía razón, dijeron los diputados, pues la comisión legislativa no está facultada para modificar dictámenes.





Encuentro contra la violencia



Quien tuvo rueda de prensa este jueves en Saltillo fue la señora Nicté Ruiz Magaña, esposa del excandidato a gobernador y actual secretario general del IMSS, Javier Guerrero García; en ella presentó la jornada cultural que se va a desarrollar del 5 al 7 de marzo denominada 509,491 + México y las Violencias contra la Mujer”, con la idea de generar conciencia y frenar los ataques sistemáticos de la sociedad, a este sector de la población.



El Ayuntamiento de Saltillo, el Gobierno estatal, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Academia Interamericana de Derechos Humanos son protagonistas del encuentro, junto a la Promotora de Arte RUMA, que precisamente representa Nicté Ruiz. El encuentro será en la galería de la AIDH.