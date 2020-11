12 Noviembre 2020 04:10:00

Liderazgo de PN en competitividad

El Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, difundió el día de ayer los resultados de sus estudios de un conglomerado de ciudades en niveles comparativos, es decir ciudades de igual tamaño, en donde Piedras Negras alcanzó el primer lugar en competitividad…



En ciudades con menos de 250 mil habitantes, nuestro municipio fue el primer lugar por sobre ciudades como Guaymas, Nogales, Manzanillo, Delicias, Río Verde, Tehuantepec, Tula y San Francisco del Rincón…



En este estudio, el IMCO tomó en cuenta aspectos como tecnología, turismo, conectividad, economía, mercado laboral, seguridad, uso de recursos naturales, inclusión, democracia y gestión gubernamental…



Es de destacarse y reconocer el trabajo que el alcalde Claudio Bres hace al respecto en materia de obra, de gestión financiera, de gestión de recursos y de mantener en ese esfuerzo tripartita con el Estado y al Federación a Piedras Negras como la mejor frontera en prácticamente todos los aspectos y eso se refleja en esta medición del IMCO…



Y hay que reconocer que hace 10 años teníamos una crisis terrible de seguridad que afectaba en muchos aspectos y se ha logrado salir adelante y además posicionarse con liderazgo…





Saltillo y Monclova, excelentes resultados



En estos índices de medición de competitividad del IMCO, también obtuvieron resultados la capital del estado, Saltillo y su alcalde Manolo Jiménez, cuya ciudad se situó en el primer lugar de competitividad para su nivel poblacional de entre 500 y menos de un millón de habitantes…



Si consideramos que Monclova también destaca en este índice, no hay más que considerar el resultado que en ello también tiene la gestión del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís…



En una época difícil en lo económico y con la pandemia en su punto más álgido, el que Coahuila destaque con tres de sus cinco ciudades más grandes en el índice de competitividad a nivel nacional, eso es el reflejo de un trabajo excelente de parte del gobernador…





Esperanza que se aleja en EP



Mientras que ayer el alcalde de Eagle Pass provocaba que una luz de esperanza se asomara en cuanto a la posibilidad de que para el próximo 21 de noviembre los puentes internacionales se abrieran para el turismo y viajero no esencial, las cifras del Covid que hoy se reportan en Texas derrumban eso que se veía cerca…



Y es que en Texas se ha alcanzado ya la cifra de un millón de casos positivos de Covid en casi ocho meses de pandemia que se registran…



Ese antecedente será más que suficiente para que las autoridades de Seguridad Interna de Estados Unidos ni siquiera puedan tomar en cuenta la posibilidad de que pronto se reabran los cruces…



Si bien es cierto que en esos meses de cierre se ha reflejado que la pandemia y sus efectos en Texas no tienen el factor de los viajeros que llegan desde México, también es sensato decir que esa prohibición sí ha afectado a la salud económica de cientos de miles de negocios y tal vez provocado la pérdida de cientos de miles de empleos…



Se ve difícil que la frontera se abra el 21 de noviembre, porque el Covid está en su punto máximo en Texas y esa reapertura sería incluso peligrosísima para las poblaciones fronterizas del norte de México…





Escándalos constantes en tribu KikapÚ



Donde la violencia no para es en la tribu Kikapú, las incursiones del sheriff del Condado de Maverick, Tom Schmerber y de otras agencias de la ley en esa zona del condado de Maverick y de Eagle Pass es constante y eso refleja la descomposición que se vive y cómo la seguridad se ha perdido…



Integrantes de la tribu en escándalos, con sustancias prohibidas, que se enfrentan a balazos por un simple accidente vial y lo que sigue…



Sin duda que la reserva india, o nación india que es lo correcto, se ha convertido en una zona de mucho problema y en donde los mandos de la tribu poco quieren hacer, pues ellos más bien están enfocados en los resultados del casino Lucky y de que este vuelva a convertirse en un gran generador de recursos sin importarles el bienestar de sus cientos de miembros de la nación india…





Inconscientes en Nava



A pesar de las recomendaciones, de la situación y riesgos por la pandemia, y que en la Región Norte ha cobrado casi 500 vidas, ayer en la madrugada en Nava fue clausurado un restaurante de comidas caseras, cuyo local fue rentado para una fiesta en donde había más de 40 personas…



Alguien a pesar del peligro se animó a festejar un cumpleaños y justo cuando estaban en el festejo y con show de un payaso comediante llegó Protección Civil ante el reporte de vecinos y clausuró el lugar…



Por supuesto que fue mucha la presión que recibió el encargado de esa área Vicente Manzano incluso tuvo que solicitar el apoyo de Seguridad Pública para evitar que en el incidente se generara violencia ante la irracionalidad de los desalojados…



Sin importarles la salud de los asistentes y de los potenciales que puedan contagiar a quienes ahí asistieron, los fiesteros reclamaban con insultos a los vecinos por haber hecho el reporte…



El alcalde Sergio Velázquez ha dejado en claro que no habrá tolerancia y por ello es que se llevó a cabo una nueva clausura y cancelación de una fiesta…