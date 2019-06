24 Junio 2019 04:10:00

Líderes eternos

No sólo en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila hay dirigentes que buscan perpetuarse en el cargo; en el Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE) no cantan mal las rancheras y Rosa Isela Alarcón Balandrán por estas fechas está cumpliendo nada más y nada menos que 12 años como secretaria general del organismo.



De hecho, burócratas estatales nos recuerdan que Rosa Isela superó a su antecesor, el exeterno dirigente Isidro López López, pues antes de estar al frente el sindicato estuvo seis años como secretaria de Organización. Si los números no mienten, la líder de la burocracia estatal tiene más de 18 años en comisiones sindicales y devengando dinero sin trabajar. Su plaza, nos mencionan, todavía la espera en la Secretaría de Desarrollo Rural, que por estos tiempos encabeza el sampetrino José Luis Flores Méndez.





Buscan presidente



Los que van a andar con mucha tarea toda la semana son los diputados locales. Este lunes inician las entrevistas a los aspirantes a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, acéfala desde hace casi un mes luego de que Xavier Diez de Urdanivia terminó su gestión.



Algo tiene la CDHEC que el número de aspirantes a la presidencia nunca había sido tan grande. Se trata de Yessica Esquivel Alonso, Gabriela Noguez Sandoval y Juana Isabel Peña Garza; también, Hugo Morales Valdés, David Omar Sifuentes Bocardo, Erasmo Ramos Gil, Héctor Emilio Macías Jurado y Miguel Ángel Hernández Muñiz… En el palacio de Coss dicen que si la convocatoria no hubiera cerrado, todavía estuvieran llegando solicitudes de inscripción al proceso.





No es fácil



Por cierto, en la contienda por la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos se anticipa choque de trenes debido a los perfiles de los candidatos. Según esto, en el Congreso local las apuestas están parejas, pero en los distintos grupos parlamentarios llamó el interés la postulación de Gabriela Noguez Sandoval, directora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Coahuila (CEAV).



Si bien es cierto que Noguez es cercana al director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Luis Efrén Ríos Vega, su candidatura la impulsan grupos de víctimas de delitos y de familiares de personas desaparecidas. Nos es común, ni sencillo que las organizaciones den el visto bueno a algún servidor público, quizás por eso a los legisladores les llamó la atención el perfil.





El rector y el superdelegado



Son frecuentes las reuniones, llamadas y mensajes entre el rector de la Universidad Autónoma de Coahuilla, Salvador Hernández Vélez, y el superdelegado en el estado, Reyes Flores Hurtado, quienes este lunes arrancarán semana con la entrega de tarjetas para nuevos beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los principales en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.



No son pocos los alumnos de la máxima casa de estudios en el estado y la idea del rector y de Reyes Flores, nos comentan, es formalizar el programa y ver la manera de sumar a más beneficiarios… La cita es a las 10:30 horas en el auditorio Emilio J. Talamás, de la Unidad Camporredondo.





Fuera de peligro



Salvo un brazo y un par de costillas rotos, se encuentra fuera de peligro el diputado local José Benito Ramírez Rosas, de acuerdo al último reporte que médicos entregaron a diputados locales… Los mismos colegas del coordinador del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguran que volvió a nacer, dadas las condiciones en que terminó el vehículo, luego del accidente carretero en el que perdió la vida su asistente y chofer, Alan Gerardo Torres Álvarez, quien iba al volante.



Por cierto, uno de los primeros en llegar al hospital en donde el legislador de Morena se encuentra hospitalizado, fue el presidente de la Junta de Gobierno, Marcelo Torres Cofiño, pues coincidió en que se encontraba de gira por la Región Carbonífera.







En París



Circulan fotografías en donde el exdiputado federal del Partido Acción Nacional, excandidato “independiente” a la alcaldía y actual regidor en Monclova, César Flores Sosa, aparece en París al lado de su flamante esposa.



Nada del otro mundo para un político exitoso que ganó una regiduría al perder la contienda por la Presidencia Municipal. El problema es que en redes sociales muchos usuarios tienen dudas sobre el origen del financiamiento del viaje, y pocos, muy pocos creen que no fue de su bolsa. ¡Malpensados!







Festejo de Unidad



El que tuvo gran festejo popular fue el alcalde Manolo Jiménez; con motivo de su cumpleaños, se reunieron todas las dirigentes sociales de las colonias de Saltillo, así como personajes políticos priistas de la capital de Coahuila.



El hecho demuestra que el líder político del tricolor en Coahuila, Miguel Riquelme, ha fortalecido la unidad al interior del partido y que junto con Manolo Jiménez han consolidado al tricolor de Saltillo como equipo ganador rumbo a los comicios de 2020, 21 y 23.



Otro hecho que llamó la atención fue ver en la mesa principal del evento a mujeres y hombres que según los enterados, representan el presente y futuro político de la capital. No les extrañe ver algún día sus nombres en las boletas electorales.