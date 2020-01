10 Enero 2020 04:10:00

Limpia en Jurisdicción Sanitaria 1

Por más que pretenda contratar médicos la Secretaría de Salud, que consigan en los eventos de graduados de especialidades del IMSS allá en la capital del país, que ofrezcan beneficios y ventajas, si los médicos no asisten a trabajar, se convierten en aviadores o piensan que tienen padrinos políticos de peso y evaden sus labores, por las cuales les pagan, lo que se tiene son sólo aviadores…



Por ello el coordinador de la Jurisdicción Sanitaria, Hermilo Rodríguez, esta semana decidió dar de baja o echar a dos galenos de la Jurisdicción luego de detectar que estaban solo en la nómina, pero que no acaban una sola consulta al día, es decir, eran aviadores, defraudaban, engañaban a la Secretaría de Salud…



Recomendados o no, lo cierto es que ya no están en la secretaría y ahora habrá que investigar cuántos más andan por las mismas, que llegan al Chavarría o al Centro de Salud de la Mundo Nuevo o en el ejido y se van a su casa o a la consulta particular…



También entre los despedidos está un empleado administrativo y no duden que en los próximos días haya más despedidos, porque estima Hermilo Rodríguez que podría ser el 10 por ciento del personal que no trabaja, que no asiste o que va sólo una vez por semana a los hospitales o centros de salud…



Esperemos que sea parejo, que no sólo aquellos enemigos o de línea distinta, que vaya contra quienes también no consultan y no están en las guardias que les corresponden los fines de semana…





Guadiana y la elección



El senador Armando Guadiana platicó largo y tendido con los compañeros de medios de comunicación, acompañado del alcalde Claudio Bres...



En el restaurante Casa Grande el político neorrositense dijo que la elección que viene para mediados de año será importante, que el proceso no será sencillo y que espera que el PRI dé mucha batalla, por lo que se pretende en Morena tener estructura, pero considera que no la tienen fácil…



Explicó que Coahuila ya es considerado a nivel nacional como el búnker, el bastión priísta y que por eso considera que será complicada la elección para que Morena avance o que la oposición tome el control del Congreso….



Es ventajoso que el Poder Legislativo esté más equilibrado, pues en la medida en que los legisladores distintos al PRI avancen en número, eso le dará más transparencia al manejo gubernamental…



Pero dijo que será complicado, pues las votaciones históricas de elecciones intermedias apenas sobrepasan el 20 por ciento de participación y eso es ventaja para el PRI…





Renuncias para candidatos



Por algunas oficinas de la Presidencia Municipal de Piedras Negras ya se ve gente preparándose para las campañas, sobre todo en algunas áreas en donde se perfila que su titular podría ser el candidato de Morena-PT…



Y decimos preparándose, no crean que para manejar desde ahí las campañas, sino para renunciar…



Aunque el plazo es el próximo 15 de febrero, nada impide a quienes aspiran, o suspiran, por ser candidatos puedan renunciar desde ya a su cargo para irse a preparar la campaña…



Así el que más se menciona y que ha conectado bien con la gente es Anselmo Elizondo, director de Urbanismo y Obras Públicas, el que podría ya en unos días más ponerse a chambear en lo político…



Entre más tiempo tengan para organizar y planear la campaña, mucho mejor, y de la misma forma deberían pensar otros aspirantes a candidaturas…





Mario Rincón y la interconexión



El que ahora ya podrá realizar la interconexión del cárcamo con la planta potabilizadora 3 es el gerente de Simas, Mario Rincón…



Se trata de conectar una tubería tipo “Y” griega para alimentar también la nueva potabilizadora y enviar por esa vía 500 litros por segundo a la planta, para tener una capacidad de servicio y abasto para el crecimiento por los próximos 30 años…



La tarea no es sencilla, debe tenerse todo preparado para que la maniobra, que dura unas 10 horas, no tenga ningún contratiempo y que mañana que despierten los habitantes de 62 colonias, casi una tercera parte de la ciudad, todo esté en normalidad en cuanto al abasto de agua…



El equipo humano ya está listo y se solventaron los detalles que hace una semana provocaron se reprogramara este evento…