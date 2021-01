23 Enero 2021 03:10:00

Listo el PRI

Si en algo caracteriza a los priístas es que en todo proceso de elección son los primeros en definir candidaturas y declararse listos para la competencia electoral, hoy concluyen definiciones con pre registro de candidatos a diputados federales.



Los siete aspirantes a los distritos electorales de Coahuila, 5 hombres y dos mujeres, estarán a eso del mediodía concentrados en el edificio del directivo estatal formalizando su precandidatura.



De la Región Centro dos féminas, por el distrito 02 que incluye San Buenaventura la alcaldesa con licencia, Gladys Ayala y por el 03, la ex recaudadora de Rentas de Monclova, Cristina Amezcua.



Frontera como traspatio político sólo para conseguir el voto, no es tomada en cuenta para candidaturas a diputados local o federal y mire que hay perfiles jóvenes, nuevos, preparados que puedan dar la pelea.



Quién sabe cuál sea la jugada del PRI, al no cumplir la equidad de género y las dos candidatas designadas no traen posibilidades de triunfo, una menos que otra.



Y con las mañas que se cargan de embolsarse el dinero de la campaña y el pago de las promotoras pues menos.



Los pronósticos son de 4 ó 5 para el PRI y dos para el PAN, Morena no repite.



TOMAN PALABRA



No vaya siendo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como dice una cosa dice otra, es que los gobernadores de la Alianza Federalista le tomaron la palabra al liberar la compra de vacunas anticovid.



Un acuerdo de petición que harían en la primera reunión del año de la Alianza Federalista en Saltillo pero que el Ejecutivo Federal se les adelantó en la mañanera y autorizó la compra de vacuna.



De todas formas le dieron su raspón a AMLO al cuestionar su plan de vacunación que consideran ineficaz manejado por inexpertos cuando debe operarlo el Sector Salud.



VARA ALTA



Por donde vayan y a donde volteen Monclova está transformada en otra ciudad con calidad de vida para sus habitantes y atractiva para que los inversionistas la consideren la mejor opción.



Desde el Cristo de la Bartola, obra turística, el alcalde Alfredo Paredes, dio referencia de las distintas obras de esparcimiento, Río Monclova, Ecoparque, áreas deportivas, entre otras.



Paredes deja la vara alta a su próximo sucesor.



DESTITUCIÓN



El que tuvo que pagar la falta de honestidad, el diputado local “Pancho Gandalla”, fue el director de la clínica ISSSTE de Piedras Negras, Óscar Eduardo Hernández Monreal, a quien dieron de baja desde hace tres días.



Francisco Cortez, el recomendado de la diputada Miroslava Sánchez, es de los tipos que no conocen la honestidad ni la vergüenza, a sabiendas que no tenía derecho a la vacuna se formó y recibió la inoculación.



Justicia mocha con esos de la 4ª.T, que así como el director general despidió al director de la misma forma debe pedírsele la licencia al diputado local, de paso ayudan al esposo de Miroslava Sánchez que es el suplente.



REVOLTURAS



Con esas mezclas de ideologías, acuerdos de cúpula, pactos siniestros y tratos en lo oscurito se habla de sumas de panistas y priístas en Frontera y en Monclova para favorecer a tal o cual candidato.



Sin embargo, hay otros que dicen que algunos del PAN se pusieron de acuerdo con los de Morena influyendo para que les pongan un candidato a modo con el que puedan hacer transas.



Eso de no robar, no mentir, no traicionar, que tanto pregonó AMLO es letra muerta al menos en algunos de por esta Región Centro, ambiciosos a más no poder, buscan del billete.



No tienen llenadera, dice la raza.