04 Enero 2021 04:10:00

Listos candidatos a diputados en el pri

El PRI se declaró listo para contender por los siete distritos electorales federales de Coahuila y ya ha definido la lista de sus candidatos, con los cuales buscará conformar su bloque y repetir lo alcanzado en la elección de diputados locales…



En el distrito 1, con cabecera en Piedras Negras, será Marcos Villarreal Suday, hasta ahora coordinador de programas sociales del estado en Ciudad Acuña, luego de que en la anterior contienda fue de Piedras Negras el candidato, ahora corresponde a Acuña…



También esto ayudará en la disputa del distrito, pues de Acuña será el candidato de la alianza de la 4T, por ello es que se busca desde ahí hacer daño con votos…



Por el distrito 2 con sede en San Pedro de las Colonias, se ha decidido por Gladys Ayala, exalcaldesa de San Buenaventura y quien tuvo un muy buen desempeño y trabajo al frente del ayuntamiento…



Para el distrito 3 de Monclova, la nominación será para Cristina Amezcua, en tanto que el Distrito 4 de Saltillo se fortalece con el extitular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso…



En el distrito 5 con sede en Torreón será Antonio Gutiérrez Jardón, y en el 6 será el candidato priísta Shamir Fernández…



Y para cerrar en el distrito 7, de Saltillo, el candidato será el exdiputado local, Jaime Bueno Zertuche…





Norma Treviño, en Piedras Negras



Ya sólo es cuestión de que surja la convocatoria porque en el PRI de Piedras Negras se ha definido que la abanderada para la candidatura a la alcaldía será la empresaria Norma Treviño…



Los priístas afinan estrategias y también comenzarán con la conformación de la planilla que acompañará a la Treviño, hija del dos veces alcalde Elías Sergio Treviño y con experiencia en el servicio público y un importante trabajo en la base priísta…



Deberá conjuntar grupos y eso ya se hace por parte del dirigente Raúl Vela, también Manuel Alanís, Juan Olvera, Óscar López y René Ramírez e incluso la propia exalcaldesa Sonia Villarreal, quien se reúne de manera periódica con los priístas locales en sus días off que pasa por esta frontera…



La lucha por la alcaldía no será nada sencilla, pero también se tiene el ejemplo de la pasada elección en donde el tricolor funcionó a la perfección y sacó con buen resultado la reelección de “Pelancha” Chapa para la diputación local…



Buscarán sin duda ir por el voto duro priísta y además el extra convenciendo a los votantes con propuestas y proyectos en forma…



Veremos pues y diremos, cómo es que se conforma la planilla y quién será su coordinador de campaña…





Inicio trágico del 2021



El arranque del año ha sido trágico sin duda y preocupante por el tema social, si consideramos que por un lado dos personas murieron de forma accidental en incendios de vivienda y una joven fue asesinada por un desquiciado, el que dejó a otra víctima grave y que se debate entre la vida y la muerte…



El asunto es preocupante si consideramos que son tres días con tres personas fallecidas, lo que haba de la necesidad de orientar a la gente, a la población, porque la pandemia sigue y si a eso le agregamos la presión social que ya se tiene por estos casi 10 meses de esa enfermedad peligrosa, la cosa se pondrá preocupante en extremo…



La Secretaría de Salud y la propia Fiscalía del Estado deberán reforzar los programas de orientación a la población que padece enfermedades como la depresión, pues no hay que olvidar que los suicidios se incrementaron a más del doble en este año que terminó…



El doctor Roberto Bernal deberá también orientar esfuerzos en este sentido para que el tema de los problemas que genera la pandemia, sobre todo psicológicos, no causen más estragos entre la población…





Por llegar más vacunas a Piedras Negras



Este lunes arribará a Coahuila otro lote de vacunas contra el coronavirus y sin duda que eso significará que se ampliará la cobertura a personal de Salud de todo el estado…



Eso, aunque las cifras no son muy elevadas comparado con la población, es un buen dato pues indica que semana a semana continuará este proceso y así la inmunización de más y más gente del sector salud y luego comenzarán los grupos vulnerables…



La medida que ha anunciado el gobernador Miguel Ángel Riquelme ha sido tomada con muy buenos ojos y esperanza para la población y a nivel local en Piedras Negras, anunciada también por el alcalde Claudio Bres, significará más gente vacunada en este mes de enero…



Conforme avance el mes seguramente llegarán más dosis y deberemos estar preparados para su almacenamiento y eso sin duda lo saben las autoridades locales y de Salud, por lo que se comenzará a abastecer de equipo especial de refrigeración adicional…



La vacuna empieza a llegar, ahora todos debemos darle tiempo y no relajar nuestras medidas personales…