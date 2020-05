12 Mayo 2020 04:10:00

Llama Guadiana a rebelión

Recuerda que el fin de semana le dijimos que la relación del senador Armando Guadiana con el presidente López Obrador no está en su mejor momento, pues el presidente de la comisión de Energía y protagonista de la “cuatroté” llamó a los empresarios y organismos empresariales no a pedir ni pronunciarse, sino a “exigir” y hablar “con más contundencia” para que el Gobierno federal los voltee a ver y genere apoyos que realmente los ayuden a evitar los recortes de personal e incluso llegar a la quiebra.



Guadiana también recordó que en la Región Carbonífera siguen en espera de que el Presidente de la República cumpla la promesa que hace más de un año y contando les hizo para reactivar la economía y los contratos a largo plazo de compraventa de carbón. ¿El llamado de Guadiana a la IP a la rebelión es la antesala a su salida de Morena?



A Zermeño le vale



Sigue la preocupación de autoridades por la postura del alcalde Jorge Zermeño respecto a lo que pasa en Torreón con el manejo de la contingencia. La Perla de la Laguna se convirtió en el nuevo foco rojo por la ola de contagios de Covid-19 y Zermeño en el único alcalde que no abona a las acciones para combatir la pandemia.



Por ejemplo, el fin de semana, lejos de animar a quienes abarrotaron el Mercado Alianza, el de más tradición en Torreón, el propio Alcalde les repartió cubrebocas, lo que la mayoría interpretó como el aval del Edil para abandonar el modo “quédate en casa”.



Hay quienes esperan que al Edil lagunero no le caiga el veinte demasiado tarde para el manejo adecuado de la emergencia, porque entonces el costo político que deberá enfrentar será enorme.





Visto bueno a restricciones



Quedaron en firme las medidas para la restricción de la movilidad ciudadana que estableció el Gobierno de Coahuila. Como estaba previsto, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Miguel Felipe Mery, abrió brecha en México en la etapa de sesiones virtuales del Tribunal Constitucional para resolver la controversia que presentó la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que preside Hugo Morales.



Hubo debate y algo que pesó entre los argumentos fue que el decreto no se hizo solo, sino con el asesoramiento de la Organización de Naciones Unidas. A Hugo Morales no le quedó más que apechugar la decisión de los magistrados.





Hay de todo



Por cierto, en la primera sesión virtual del Tribunal Constitucional hubo de todo, desde el buen tino del magistrado Miguel Mery Ayup para conducir los trabajos, hasta los argumentos y posiciones más o menos serias y formuladas, y hasta rescatables, por parte de magistrados como Iván Garza, Luis Efrén Ríos o Carmen Galván Tello.



Pero lamentable resultó ver que no todos los magistrados llegan preparados a las sesiones y se enfrascan en trivialidades que no llevan a ningún lado, como Gabriel Aguillón Rosales y César Saucedo Flores.



Este último, por ejemplo, discutía por qué el logotipo del Gobierno del Estado debería plasmarse en la portada de la sentencia, cuando en realidad se trataba del escudo que distingue a Coahuila como entidad federativa. Y luego preguntan por qué se demerita el oficio de la abogacía.





Nueva normalidad



En donde surgió el término “nueva normalidad” fue en la reunión de este lunes del Subcomité Regional de Salud. El Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, y el secretario estatal de Economía, Jaime Guerra Pérez, revisan junto con alcaldes y personal médico directivo la etapa de reinicio económico para el sureste de la entidad.



Para ello parten de la premisa de que el Covid-19 permanecerá por un lapso prolongado en el cual la región en particular, y México en general, no están aislados. Entre tanto, en la región se delinean estrategias que serán valoradas al interior de este órgano.



Se espera que el próximo miércoles este grupo colegiado cuente con la presencia del gobernador Miguel Riquelme y que las decisiones salgan bajo consenso, en equipo y bajo el esquema de coordinación que ha dado buenos resultados en la región.





Se solidariza



Los diputados locales salieron a la calle en las distintas regiones para distribuir lentes de protección personal para médicos y enfermeras que se encuentran en la primera línea de combate del coronavirus.



La actividad recién arrancó, pero en total se van a distribuir mil 100 goggles en las 8 jurisdicciones de la Secretaría de Salud en el estado, lo que representa una aportación de 340 mil pesos por parte de los legisladores.





Se coordinaron



La entrega de apoyos a personal médico arrancó con la semana de manera simultánea por el presidente de la Junta de Gobierno, Emilio de Hoyos, Esperanza Chapa García, Zulmma Guerrero, Benito Ramírez, Josefina Garza Barrera, Rosa Nilda González Noriega, Gabriela Garza, Graciela Fernández, María Eugenia Cázares, Blanca Eppen, Juan Antonio García Villa, Fernando Izaguirre Valdés, Gerardo Aguado y Marcelo Torres.



También anduvieron en ello Lilia Isabel Gutiérrez, Claudia Ramírez Pineda, Diana Patricia González, María del Rosario Contreras, Elisa Villalobos, Verónica Boreque Martínez, Jaime Bueno, Andrés Loya, Juan Carlos Guerra y Jesús Berino Granados.