16 Enero 2021 03:10:00

Llamado a los políticos para que desquiten…

Dicen que los derechohabientes del Seguro Social hablan mal de los doctores y del personal porque desconocen los protocolos para dar la atención...



Ayer veíamos un video en redes sociales donde un joven reclama atención para su padre, quien falleció horas más tarde de ese video.



Pero al margen del por qué no se le dio atención, el joven en su video pone en evidencia una gran realidad sobre los políticos y concretamente menciona a los regidores Pedro Magaña y Erick Zapata.



Y les dice que ya se dejen de andar repartiendo despensitas y que realmente ataquen los problemas de los ciudadanos.



La realidad es que el Sector Salud necesita urgentemente atención de quienes gobiernan y el funcionario público del nivel que sea, puede defender a los derechohabientes, puede gestionar mejor atención a las personas y evitar que más gente muera.



Pero la realidad es que los políticos se la han pasado sobando la pobreza, llevan despensitas, cualquier material que necesiten o alguna beca, pero nada que resuelva los problemas sociales...



Ahí no se meten porque no quieren batallar o porque no tienen la menor idea de lo que deben hacer o tal vez porque no les interesa lo que padezca la gente y sólo quieren el voto que obtienen al repartir esas dádivas.



Alguien dijo que un político nunca va a acabar con la pobreza porque no le conviene, porque ya no podrán manipular a nadie y agenciarse los votos.



Así es que ahí está el llamado para los regidores Pedro Magañe y Erick Zapata que andan presumiento su dizque apoyo a los desprotegidos, que agarren al toro por los cuernos y soluciones de fondo los problemas de los ciudadanos.



Riesgo máximo, no salgas de casa...



Ayer la Secretaría de Salud Federal informó que Coahuila regresa al semáforo rojo, es decir, la etapa de máximo riesgo, de mayor contagio, de hospitales colapsados, de ¡quédate en casa! por lo que más quieras.



Los festejos decembrinos, las roscas de reyes y la irresponsabilidad ciudadana, mantienen a Coahuila en máximo riesgo.



No es posible que a estas alturas del partido, no podamos pensar en los trabajadores de la salud y en sus familias, no nos demos cuenta que están cansados, y que los espacios en los hospitales se están agotando y que puede llegar el momento en que los médicos tomen la decisión de a quién le van a dar atención y a quién no será posible.



No podemos exigir sin dar nada a cambio, en esta contingencia todos tenemos una responsabilidad, un papel que jugar y los ciudadanos lo único que tenemos qué hacer es quedarnos en casa, cuidarnos, no andar en fiestas ni reuniones.



Pero ni eso hemos podido hacer, pero sí estamos exigiendo vacunas de inmediato para todos, cuando no hemos movido un dedo para frenar los contagios.



Los políticos están más interesados en su voto y en su siguiente hueso, que en el riesgo que representan las aglomeraciones y las siguen haciendo, siguen haciendo sus reuniones domiciliarias a las que la gente acude con la esperanza de recibir algo a cambio.



Se supone que para el mes de abril deberán empezar las campañas de los candidatos a alcaldes y diputados federales, pero ojalá todo eso se detenga, porque al paso que vamos, para esa fecha seguiremos en estado de máximo riesgo de contagios y la gente no se debe arriesgar