04 Mayo 2019 04:10:00

Llamado urgente

Los malpensados aseguran que el presidente Andrés Manuel López Obrador se dio cuenta, al fin, de que no podrá gobernar solo, sin el apoyo de los gobernadores, aun cuando llegó al cargo con la más alta dosis de popularidad.

Este viernes frenó cualquier intento de los morenistas presentes en el evento de Monclova para lanzar consignas en contra del gobernador Miguel Riquelme; les dijo que precisamente el de Coahuila es de los gobernadores que más respaldan al Gobierno de la Cuarta Transformación y como mínimo, merece respeto. “Son tiempos de unidad”, dijo el Presidente de México, “y de trabajar juntos”. Ahí mismo estuvo, atento a todos los movimientos, el Alcalde de Monclova, Alfredo Paredes.



‘Morenos’, priistas

y panistas

En el arranque de la tercera gira presidencial de Andrés Manuel López Obrador por Coahuila, el Presidente llegó a la Ciudad Deportiva acompañado por el gobernador Miguel Riquelme; ya los esperaban el Alcalde de la Capital del Acero, el panista Alfredo Paredes López y las figuras más representativas de la Cuarta Transformación en Coahuila –por lo menos así lo dicen–, el senador Armando Guadiana Tijerina y el superdelegado Reyes Flores Hurtado.

En el presidium no estuvo Flores Hurtado, pero sí Guadiana y su colega, la senadora priista Verónica Martínez García.

El recorrido por el pasillo que se formó con vallas de acero desde el acceso hasta el templete fue largo, y AMLO aprovechó para dejarse querer por quienes se acercaban para entregarle algún papel, tomarle fotografías, saludarlo o cuando menos tocarle la mano.



Guerra de porras

La bronca en el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros se trasladó al primer evento de la gira que el presidente Andrés Manuel López Obrador inició este viernes por Coahuila. Poco antes de su llegada a las instalaciones de la Ciudad Deportiva, en donde se reunió con beneficiarios de programas sociales, el ambiente lo pusieron obreros de la siderúrgica Altos Hornos de México, que forma parte tanto del sindicato de Napoleón Gómez Urrutia, como de la disidencia.

Aquello se trató de ver cuál de los dos grupos gritaba más fuerte y lanzaba más insultos y, nos aseguran, quedaron tablas. Incluso cuando el Presidente hablaba sobre la problemática del acero, desde el área asignada a los integrantes del Sindicato Democrático sonó fuerte el grito: “¡Fuera Napo!”.

Lo único claro es que lejos de estar cerca la solución a los problemas sindicales, los encontronazos están al orden del día.



Quieren elección

Nos aseguran que en el PRI Coahuila, de Rodrigo Fuentes Ávila, no andan nada contentos con la posibilidad de que los priistas no vayan a las urnas para elegir la nueva dirigencia nacional y la nueva fórmula de presidente y secretario general sea producto del dedazo.

Los priistas de Coahuila presumen ser los más avanzados en la organización de elecciones internas, y en la próxima contienda quieren dar cuenta del trabajo que según ellos traen en los comités de base de todo el estado.

El propio dirigente estatal ha dicho que la única manera de revitalizar al expartidazo es precisamente con la elección interna, eso sí, cuidando algunos detalles para no llegar a la confrontación sin retorno. A ver qué resulta.



Ya lo esperan

El presidente Andrés Manuel López Obrador amanece este sábado en Monclova y luego del desayuno viajará por carretera a Sabinas, en donde lo esperan productores de carbón para pedirle contratos multianuales de compraventa con la Comisión Federal de Electricidad. Los empresarios que forman parte de las uniones Nacional y Mexicana de Productores de Carbón, respectivamente a cargo de César Ceniceros y Óscar Fuentes, no quedaron muy conformes con que el tema de las compras se revise año con año. Según ellos, no les da garantías para invertir.

Y mientras el Presidente de México estará en la Región Carbonífera hasta después del mediodía, se mantendrá viva la esperanza de algunas familias para que se eche la vuelta por las instalaciones de la mina Pasta de Conchos, lo cual, hasta anoche, no estaba contemplado.



Fuertes declaraciones

Pero no sólo el presidente Andrés Manuel López Obrador anduvo este viernes en Monclova; también se dejó ver por allá otro integrante de la 4T, Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente del líder de Morena precisamente en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, consejero nacional del partido de moda y uno de los principales críticos de la actual presidenta nacional, Yeidckol Polevnsky.

Rojas dio a conocer que está más que anotado para participar en el proceso interno para renovar la dirigencia nacional y consideró que sus colegas consejeros ya se están tardando para liberar la convocatoria, pues la 4T y el gobierno de López Obrador navegan, pero sin partido, ya que según él Polevnsky no dio el kilo. “Morena es el cabús de la transformación”, aseguró. Qué feo se llevan…



Intentos desesperados

Intentos desesperados de la Fiscalía General, de Gerardo Márquez Guevara, y de la Secretaría de Seguridad Pública, de José Luis Pliego Corona, para desestimar las versiones sobre los atentados en contra de bares y discotecas de Saltillo y otros municipios, como reacción del crimen organizado al combate de células del narcotráfico.

Las autoridades reaccionaron ante las noticias falsas, pero aun así, entre la “chaviza” hubo repliegues.