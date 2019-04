06 Abril 2019 04:10:00

Llamados al Comité Municipal de Monclova.

Los que están en la nómina estatal de la Región Centro fueron llamados al Comité Municipal de Monclova.



La falta de recursos agobia a Alberto Medina que recibió la encomienda de reunir dinero para los festejos del Día del Niño y Día de la Madre.



Los funcionarios, no todos, llegaron a la cita y cuando se les expuso el motivo por el que los convocaron, poco les faltó para esconderse debajo de las sillas.



Nadie quiere cooperar para los festejos que tiene programado el PRI monclovense.



Marcelo Torres salió a dar la cara por los productores de carbón que se dicen engañados por la Comisión Federal de Electricidad.



El presidente de la Junta de Gobierno no deja pasar ninguna rola, a cualquier detalle respinga y se gana los reflectores.



El diputado local acusó a la paraestatal de traicionar a la Región Carbonífera, dejó indefensos a muchos productores.



Para hoy está programada una marcha de mineros y sus familias en reproche por la forma en la que la CFE repartió el pastel para la compra del mineral.



No se sabe si el movimiento lo está liderando Torres Coffiño.



Los empresarios de Monclova que fueron a Torreón regresaron maravillados por el concierto que ofreció el tenor Plácido Domingo.



Algunos acostumbrados a la música de banda y los corridos norteños, los cautivaron con una combinación de ópera, zarzuela y temas clásicos mexicanos.



Marco Ramón fue uno de los que ya se aprendió “La danza de las horas” y obviamente cantó junto con los más de 20 mil personas la de “Bésame mucho”.



El concierto fue en la explanada de la Plaza Mayor de Torreón y duró por más de dos horas.



El juicio de Alejandro “La Coneja” Gutiérrez ya va en su tercer audiencia y una vez más tuvo que suspenderse.



De lo que se supo ayer es que la falta de pruebas de Fiscalía General de Chihuahua obligó a suspender nuevamente el juicio oral.



Fuerte estirón de orejas le dieron a los acusadores de ‘La Coneja” porque apenas van empezando y ya les acabó el parque, ya no hay más pruebas.



Los jueces solicitaron a la parte acusadora llevar cuando menos las pruebas suficientes para completar una jornada ordinaria del Tribunal.



Después de las rechiflas para Andrés Manuel López Obrador parece que los eventos deportivos dejarán de ser una pasarela política.



En la inauguración de la liga mexicana en Monclova era común que un político lanzar la primera bola.



Ya no será así. Anoche el Club Acereros optó por invitar a ex jugadores para el lanzamiento.



Invitaron a las autoridades pero por alguna razón no asistieron.



Alfredo Paredes estuvo en Torreón y llegó después de la inauguración.



Aunque el juego fue entre Saltillo y Monclova en otras ocasiones asistía el Alcalde visitante, pero anoche le pusieron falta a Manolo Jiménez.



Ya no se quieren exponer, no tiene caso porque ni que estuvieran en campaña política.