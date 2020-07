26 Julio 2020 03:10:00

Llamarada de petate

CÓMO LE encanta el show a nuestro presidente nacional, cuando ya no tiene que decir o inventar, hace el ‘pancho’ del año con Emilio Lozoya.



PRIMERO, en plena rueda de prensa no tenía idea que Lozoya nunca pisó el reclusorio y que venía como testigo protegido o colaborador.



SEGUNDO, tampoco le dijeron que no podía ser acusado o juzgado por el caso Obedrecht, derivado de un amparo que señaló la prescripción, así que AMLO se soltó, hasta que le dijeron, señor, señor.. Lozoya viene por otro delito.



AHORA ANDAN con el petate, de millonarios sobornos para sacar la Reforma Energética y que podría caer Peña Nieto y Videgaray.. Señor.. Señor.. Peña Nieto no autorizó la Reforma Energética, fue el Congreso y Senado de la República.



ENTONCES SE va contra algunos diputados acusándolos de recibir sobornos sin probar la acusación, a nuestro Presidente todavía no le cae el saco de que ya no es candidato, donde podía acusar sin comprobar.



LA REFORMA Energética no fue aprobada por 5 o 10 diputados y senadores, sino por el pleno completo, entre ellos Rocío Nahle, su secretaria de Energía, que votó a favor de dicha reforma, y así varios diputados en ese momento son ahora gobernadores, así que créanme es un terreno que López Obrador no va a pisar.



¿QUE ENVIABA bolsas Luis Vuiton con millones de pesos? Nadie los vio, los filmó o comprobó, y no se duda de la probabilidad, así se ha movido siempre nuestro México, antes y hoy todavía..



TOTAL, QUE LOZOYA seguramente está acostado al lado de una alberca con un buen clamato diciendo lo que quieran, al final de cuentas el tema es sacar de la mente de la gente, un gobierno fallido.



A TODOS sorprendió el nombramiento de Jorge Arganis Díaz Leal, nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes en México.



CUÁLES son sus pros. Obviamente la experiencia, Arganiz, colaboró con López Obrador durante su mandato en CDMX, donde se destacó en:



CONSTRUCCIÓN de escuelas preparatorias, instalaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la construcción y ampliación de hospitales, clínicas y Centros de Salud.



ASIMISMO llevó a cabo proyectos de infraestructura vial como puentes vehiculares, distribuidores viales, instalaciones penitenciarias; la remodelación de recintos culturales, restauración de edificios históricos.



¿CUÁLES SON sus debilidades? por supuesto sus 90 años de edad. Fue colaborador de Marcelo Ebrard, quien se vio obligado a darle las gracias, pues debido a su edad no le seguía el paso.



EL RETO PRINCIPAL es retomar el abandono del tren Ciudad de México-Toluca, la obra se encuentra tirada y abandonada y como esa obra ya suma decenas, se acabó el dinero.



LUPITA OYERVIDES sigue sumando, no se ve quién le pueda hacer sombra, la joven funcionaria es respaldada por una trayectoria de trabajo, honestidad y resultados, pero además sólo se le ve a ella.



SIN EMBARGO, han saltado en las redes sociales decenas de candidatos, que la verdad a la mayoría no los conozco, la moda de los candidatos independientes ya pasó, difícilmente harán algo sin una plataforma que los respalde.



ALFREDO PAREDES no esperó a ver qué daños le trae la lluvia para hacer reparaciones, se fue a limpiar y despejar los arroyos para que el agua tenga salidas naturales y genere daños menores.



EL PARQUE Ecológico está convirtiéndose en lo que será no solo un lugar de esparcimiento para la gente de Monclova, también fortalecerá los atractivos turísticos de nuestra ciudad.



POR LO PRONTO esta semana ya los bares y antros cierran a las 12 de la noche, los salones de eventos ya empiezan a activarse con grupos no mayores a 80 personas y un horario no mayor a 11 pm.



SIN EMBARGO, si en Monclova la curva sigue aplanada la, semana próxima podría ampliarse un poco más los horarios.



MONCLOVA HA logrado mantener estable su línea de contagios y con disponibilidad hospitalaria, al grado de tener capacidad de apoyo a otras ciudades.



SIN EMBARGO, el Covid-19 NO tiene palabra, esta semana nos enteramos de brotes en otros hospitales que no atienden pacientes con coronavirus, por lo que la sugerencia es protegernos lo mejor posible.



ESTOS PRÓXIMOS días serán de intensas lluvias, por lo que es importante atender las recomendaciones de Protección Civil, por lo pronto Agustín Ramos ya puso en alerta a todo su equipo.