15 Enero 2021 04:10:00

Llega Beto Flores a Desarrollo Económico

El que ya se estrenó como nuevo director de Desarrollo Económico y Turismo fue el empresario restaurantero Alberto Flores…



Ayer de manos del presidente municipal, Claudio Bres, recibió el nombramiento, con lo cual desde ahora es el nuevo encargado de las responsabilidades que tuvo por dos años el amigo Javier Beráin…



Facilitar la llegada de empresas, aprovechar todas las ventajas que ofrece Piedras Negras y la zona fronteriza, crear más empleos y sobre todo dar facilidades a los inversionistas serán sus principales tareas…



Flores ya tuvo a su cargo una responsabilidad similar como delegado de Desarrollo Económico hace algunos años y participó en varias misiones comerciales…



Seguramente por la pandemia las condiciones son otras, pero el trabajo y la promoción de las inversiones es una tarea permanente, en donde los resultados se dan siempre y cuando no se afloje en esa tarea y seguros estamos que eso sucederá con el nuevo director de Desarrollo Económico y Turístico de Piedras Negras…





Las precampañas por iniciar en Piedras Negras



Donde están por iniciar las precampañas políticas es en Piedras Negras, en donde José María Muñoz, presidente del comité municipal ha dicho que son 11 los partidos políticos que solicitaron registros para participar en la contienda además de dos independientes…



Serán campañas por muchos distintas a las de otras contiendas, con mucha cercanía con los electores pero por medios distintos en donde los candidatos deberán de plasmar sus propuestas, sus proyectos, su experiencia, su perfil…



Los partidos por supuesto que deberán de tener listas sus estructuras, sus representantes de casillas, sus coordinadores de zonas y demás, pero sobre todo el manejo de la imagen del o la candidata tendrá ingredientes distintos a los de otras campañas…



Al final, para los ciudadanos, los análisis serán los mismos: Qué propuestas, experiencia, preparación, antecedentes en la función publica o ya demostrado es lo que los candidatos ofrecen y en base a ello elegir a quien esté mejor preparado y tenga más experiencia para llevar a una ciudad como Piedras Negras, la mejor frontera de México, a mantener ese estatus de ciudad modelo…





Saturado el IMSS en PN



Con el tema de la pandemia, quienes no ven lo duro, sino lo tupido, son los médicos del Seguro Social, sobre todo en el hospital de zona 11, en el área de Urgencias…



Con una sala llena hasta los pasillos, con gente en espera por horas para que la puedan atender o pasar a una cama de hospital, el doctor Tomás Solís, sin duda debe tener una gran presión para que no se colapse esta área…



Y ni que decir, si a eso le agregamos la zona Covid, donde también los médicos han hecho un esfuerzo extraordinario en estos 10 meses de pandemia, que por ello es muy merecido el reconocimiento y entrega de la presea Miguel Hidalgo, misma que fue develada ayer en presencia del propio delegado Leopoldo Santillán y del presidente municipal, Claudio Bres…



También debemos considerar que la presión en el hospital 11 se redujo este año con la apertura a medias del hospital 92 de Acuña, el cual aun falta equipar y también contratar más personal para que logre el desempeño que se espera…



El IMSS es el soporte de la salud de buena parte de la población, pero hoy se encuentra sobre demandado por sus pacientes y derechohabientes, no sólo por el tema de la pandemia, sino por la salud en general…





Retiro de los yonques



Donde ya se inició con el retiro de los yonques es en la carretera ribereña al norte de la ciudad en el Ejido Piedras Negras, para evitar que este tipo de negocios no vayan con el desarrollo urbano planeado para esa zona…



Por ello es que desde este año se les ha dado un plazo a los yonqueros para que se muden a otra zona, pero no sólo eso, sino que además deben de dejar sus espacios limpios…



Allá al norte del municipio se edifica la Universidad Benito Juárez, además ahí alrededor habrá un desarrollo de más de dos mil 400 viviendas con grandes bulevares…



En este proceso de retiro o reubicación de los yonques, no estaría de más que el municipio también ya planeara el retiro de este tipo de negocios del bulevar López Portillo, al sur de la ciudad a una zona más adecuada, pues también se requiere que se mejore la imagen en aquel sector y seguramente el responsable de dicha tarea podría ser el propio Juan Morales de la Tijera…