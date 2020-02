26 Febrero 2020 04:10:00

Llega Nuevo Comandante de Sedena

En la Guarnición de la Plaza, el general Sergio García se presentó como nuevo comandante y platicó con empresarios y directivos de la región, entre los que destacaron Mario Dávila, así como directivos de Rassini, Compañía Cervecera de Coahuila y del sector maquilador y Canacintra…



También estuvieron en el evento funcionarios municipales como el secretario del Ayuntamiento, Tato Castro; el contralor Bernardo Purón y varios de los integrantes del Cabildo nigropetense…



El general Sergio García llega procedente del sureste de México en donde estuvo a cargo de regiones como Tabasco y Chiapas y conoce de fenómenos migratorios y sus problemáticas y sin duda se coordinará de manera extraordinaria con la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Sonia Villarreal y también con la Guardia Nacional, así como la Fiscalía del Estado y Policía Municipal…



Piedras Negras es de las fronteras que si bien sufre de embates de la delincuencia, también es muy cierto que los ha controlado y enfrentado de manera contundente y sin que sus efectos trasciendan hacia el ánimo y la buena marcha de la convivencia en todo el norte del estado…



Ante esto, seguramente se podrá lograr que las cosas tengan todo el respaldo del Ejército y con ello también la tranquilidad y la confianza de la población…



‘Pelancha’ en informe



Por Nava, la legisladora local Esperanza Chapa se reunió con priístas y ciudadanos de este municipio para presentar su informe de actividades y rendir cuentas a los ciudadanos…



Al evento realizado en la sede tricolor municipal estuvo la base y militancia priísta con los dirigentes de los municipios de Nava, Guerrero, Hidalgo y por supuesto Piedras Negras…



Ahí se vio a Raúl Vela, también a Inocencio, Chito, Aguirre, quien acudió en representación del dirigente estatal del tricolor, Rigo Fuentes…



El trabajo de la legisladora local ha sido claro, específico y muy importante para el buen funcionamiento de la Región Norte, siempre atenta a las necesidades de los grupos vulnerables y para reunirse de manera muy oportuna con los grupos y representantes de la comunidad y plasmar en sus propuestas en el Congreso del Estado lo que la región requiere en materia legislativa…



La profesora Esperanza Chapa es una mujer muy querida por la población, porque siempre ha dedicado el mayor de su tiempo a atender a los grupos vulnerables y ahora desde el Poder Legislativo del estado no ha modificado su forma de actuar…



Cambia MARS su agenda para PN



El que aplazó su visita para la zona norte y en específico para Piedras Negras fue el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, ya que no será hoy, sino hasta mañana jueves cuando se dé la gira de trabajo para inaugurar varias obras y dar el banderazo de inicio de otras…



Una de las obras que cortará listón es la fuente y plazoleta en la colonia Tecnológico sobre la avenida Pérez Treviño y Fidel Villarreal, en donde se dan los últimos toques para concluir todos los detalles…



Ya se hicieron las pruebas de iluminación, ya se terminó todo el paisajismo y jardinería y los acabados de losetas y pisos, solo terminaban ya unos detalles en camellones…



Este espacio será especial, distintivo y si se le da el cuidado y mantenimiento correcto, se lucirá por muchos años…



Jurisdicción Sanitaria a media alerta



El aeropuerto de Piedras Negras es una zona en donde normalmente llegan muchos extranjeros procedentes de la capital del país o que hicieron escala en aquella zona para viajar hacia la frontera de Coahuila, por lo que la Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria, a cargo de Hermilo Rodríguez, debería de tener una aplicación más dedicada en ese espacio para quienes llegan a la ciudad, sobre todo con el nivel que ha tomado el tema del coronavirus…



Lo mismo italianos, asiáticos y de otros países y regiones aterrizan en Piedras Negras y salvo la entrega de trípticos, el personal del módulo de la Jurisdicción no levanta un solo dato que pudiera servir de registro para que haya una muestra de que las cosas se hacen bien y en serio…



El pasado fin de semana llegó un grupo de personas de Japón y no había personal de la Jurisdicción y antes que seguir el protocolo recomendado, aquello fue un recibimiento de abrazos, besos en la mejilla y no lo recomendado en cuanto a los cuidados…



Ojalá que quien sí sabe del asunto, como son los epidemiólogos, hagan entrar en razón al personal de cuál es su función y no haya fallas y relajamiento que pudieran luego lamentarse…