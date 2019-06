26 Junio 2019 03:10:00

Llega refuerzo a AHMSA

BUEN DÍA… LLEGA REFUERZO A AHMSA y se trata del estadounidense JAMES STUART PIGNATELI experimentado en finanzas y mercadotecnia, y el cargo que ocupará es Ejecutivo de Oficina en Jefe (CEO) por sus siglas en inglés. El Presidente del Consejo de Administración sigue siendo Alonso Ancira.



CAPÍTULOS ADVERSOS EN ALTOS HORNOS de México desde prácticamente inicio de año y cuando parecía que el sol había salido con la restauración de aranceles en México contra acero chino, y luego la eliminación del arancel de Estados Unidos contra acero mexicano, se produjo otro aguacero.



MAÑANA 27 SE CUMPLE EL primer mes desde el congelamiento de las cuentas bancarias y al día siguiente la detención de Alonso Ancira, y aunque las cuentas ya fueron desbloqueadas causaron graves daños. La empresa AHMSA admite que aún no ha logrado acomodarse y ordenar la administración derivado del bloqueo y por eso hay atraso en el pago a proveedores y prestadores de servicios.



LA VÍSPERA, DIRIGENTES DE LA Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, dijeron que ya no tienen ni para el diésel, y fuentes oficiales de la empresa dicen que derivado del bloqueo había créditos asociados a las cuentas afectadas, además que hubo anticipos de clientes que no fueron recibidos, todo un caos y si bien es cierto que el gobierno ordenó descongelar, se aplica un protocolo que no es de la noche a la mañana.



FRENTE A LA SITUACIÓN DE emergencia que registra AHMSA donde destaca la ausencia del titular Alonso Ancira Elizondo, los accionistas de la empresa designaron como Ejecutivo de Oficina en Jefe al estadounidense James Stuart Pignatelli, de 74 años de edad, dentro de un proyecto orientado a rediseñar el programa de producción en base a necesidades del mercado y un plan financiero para robustecer la empresa.



LOS SOCIOS SESIONARON EL LUNES y designó provisionalmente a Pignatelli que se desempeñaba desde 2012 como consejero de la empresa. Alonso Ancira quien está detenido en España desde el pasado 28 de mayo sigue siendo el Presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México-.



A LA VEZ, CREO UNA comisión especial integrada por el propio ingeniero Pignatelli, el ingeniero Xavier Autrey y el licenciado Jorge Ancira, a fin de reforzar la actuación del ingeniero Luis Zamudio como Director General, tanto en la aplicación del nuevo plan operativo como en un conjunto de medidas de eficiencia y ahorro comprendidas en el plan financiero.



EN LOS PRÓXIMOS DÍAS, A través de los directores de cada área, se informarán los pormenores de las acciones aprobadas en forma unánime por el Consejo y que están destinadas a obtener mejores flujos financieros, con base en un plan operativo que maximice las ventajas competitivas de la empresa y se ajuste en forma flexible a las condiciones de Mercado.



DURANTE LA JUNTA SE RECONOCIÓ la entrega y decisión que ha demostrado el conjunto de mandos de Altos Hornos de México en las actuales circunstancias, así como la fuerte identidad del personal con la empresa y el esfuerzo diario desplegado, lo que da seguridad de que AHMSA superará estos retos a partir de la misma capacidad de equipo con que ha salido airosa y fortalecida de otras circunstancias adversas.



DESCONFIANZA A LA VISTA, ASÍ dicen cibernautas luego que Onappafa de la Región Norte de Coahuila convoca a reuniones a propietarios de carros chuecos y de arranque les piden 150 pesos para llenar un oficio de pedimento de importación desde modelo 1970 a 2017 lo cual es descabellado porque únicamente es hasta el modelo 2010, y el 2017 prácticamente es del año en marcha.



OLFATEAN EL ENGAÑO PORQUE LES estarían pidiendo 15 mil pesos, eso dicen los cibernautas, y no es creíble porque los cobros de importación son desde 35 mil hasta 60 mil pesos, y por otro lado ese organismo dice que es también para regularización, pero no existe ningún programa al respecto, y en caso de decreto los trámites serán en forma individual y personal.



HASTA MAÑANA…