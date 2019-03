09 Marzo 2019 04:10:00

Llegan 525 reos de Islas Marías a Coahuila

DONDE SE APUNTARON UN 100, o más bien 5 millones de pesos, fue en el Simas de Piedras Negras pues luego de que al iniciar la presente administración el alcalde Claudio Bres se encontró con la novedad de que el Seguro Social ya estaba listo para embargar cuentas o intervenir las cajas del Sistema por un requerimiento del Instituto mal atendido, ayer se resolvió a favor de la empresa paramunicipal nigropetense y con ello los tribunales de Torreón decidieron que no se pagarían los millones que le reclamaban…



BIEN POR EL ALCALDE que rápido dio instrucciones a Teodoro Rodríguez para que los abogados defendieran al municipio y al Simas y no se pagará esa cifra millonaria por un descuido que había ocurrido el año pasado, pero que no tenía sentido dejar perder en detrimento de los dineros del Sistema…



CON ELLO EL ALCALDE demuestra que está atento a todo y no puede permitirse entregar dinero que son muy necesarios en el Sistema para concluir la planta tres y también para mejorar la red de distribución de agua potable y de drenaje…



III



DONDE SIGUEN LOS PROBLEMAS es en la SEP del doctor Higinio González, titular de dicha Secretaría y sobre todo que es con alumnos de nivel secundaria..



POR UN LADO esta semana que estuvo por acá en la zona norte del secretario, un directivo que tiene pendiente una investigación delicada en la Fiscalía pretendió abordarlo y tratar de solucionar su asunto denunciado por una madre de un estudiante del sector Doña Pura…



EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN evadió el tema porque estaban los reporteros cerca, pero sin duda que el área jurídica se debe emplear a fondo para que otra vez, como hace 25 años, este asunto no quede sin resolver…



POR MÁS QUE EL coordinador de Servicios Educativos de la SEP en esta región, el profe Arón Rodríguez, ha querido que el tema se resuelva y vaya hasta sus últimas consecuencias, parece que en la Secretaría no les interesa resolverlo y por ende lo que sigue es presionar por parte de los padres de familia para que la dependencia, junto con la Fiscalía del Estado, no se queden cruzados de brazos en espera de que con el paso del tiempo se olviden del tema…



PEOR AÚN EL ASUNTO se vuelve, cuando ayer de nueva cuenta sale a la palestra otro tema de presunto abuso o acoso contra estudiantes, por parte de un maestro, en la secundaria Benito Juárez…



EL TEMA YA FUE DENUNCIADO por las alumnas a una de sus maestras y los directivos parece que ni se inmutan…



III



DONDE LLEGARON 525 reos federales de mediana peligrosidad fue al Cefereso 18 de Coahuila, ubicado en el ejido Mecillas de Ramos Arizpe, con lo cual este centro carcelario tiene ya más de mil 100 internos…



NO HAY PROBLEMA DE CAPACIDAD pues este penal federal cuenta con espacios para más de dos mil 600 reos y está ubicado en una zona de poco acceso desde localidades urbanas…



POR CIERTO ESTOS REOS provienen de la colonia carcelaria de Las Islas Marías, la cual por orden presidencial será cerrada para ser utilizada con otros fines más enfocados al turismo…



POR LO PRONTO HABRÁ quÉ ver cómo es que se percibe por parte de la población la llegada de los reos, aunque hay que reconocer que hace ya un buen tiempo que los penales no dan dolores de cabeza a las autoridades en Coahuila…



POR LO PRONTO, AUNQUE no les corresponde, pues es asunto federal, el secretario José Luis Pliego Corona y el fiscal Gerardo Márquez Guevara sin duda que estarán atentos para este tema…



III



EL QUE RECORRE TODOS los sectores de Piedras Negras es el delegado de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, Guillermo Ruiz, quien busca afinar y revisar la aplicación de programas como cemento a bajo costo, piso y techo fuerte y muchos otros que van encaminados a mejorar el nivel de vida de la población…



PERO SOBRE TODO EL delegado Memo Ruiz busca fortalecer el padrón de beneficiarios de la tarjeta La Mera, Mera…



SERÁN ALREDEDOR DE 16 mil familias las que recibirán esta tarjeta, lo que habrá de reflejarse en beneficios muy diversos para todos…