28 Diciembre 2020 04:10:00

Llegan las vacunas

En caso de que nada extraordinario suceda, esta madrugada saldrá desde el Aeropuerto Mariano Escobedo de Monterrey el convoy que escoltará las cajas con 8 mil 775 vacunas anticovid de Pfizer destinadas a Coahuila.



Se estima que entre las 6:15 y las 7:00 de la mañana estén arribando a la sede del 69 Batallón de Infantería, a cargo del comandante de la Sexta Zona Militar, Guillermo Alberto Nava Sánchez, para de ahí ser repartidas a las cuatro bases desde las que se aplicará para el personal médico del estado: Torreón, Piedras Negras, Frontera y, por supuesto, Saltillo.





Aquí ya están listos



Por ahí de las 10:00 de la mañana, el gobernador Miguel Riquelme estará encabezando una ceremonia para dar inicio de manera oficial a la vacunación en la entidad, a la espera de que llegue la otra mitad de las vacunas prometidas por López-Gatell y Marcelo Ebrard.



La mañana de ayer, autoridades de salud encabezadas por Roberto Bernal Gómez se reunieron con los mandos militares en una junta de coordinación para afinar los detalles de la llegada de las dosis. Coahuila planea aplicar 875 dosis diarias, aunque la capacidad, según Bernal, es de mil 100 aplicaciones por día.





Dedo en el renglón



Por lo pronto, la Alianza Federalista, de la que forma parte Coahuila, no ha quitado el dedo del renglón e insiste en que haya transparencia en todo el proceso, desde la compra de vacunas, la distribución y aplicación de las mismas por parte del Gobierno federal, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer, a través de Twitter, la Alianza llamó a los mexicanos a no desviar la atención a llegadas de pequeños cargamentos de vacuna, y centrarla en el número de mexicanos vacunados, para poder dimensionar realmente el alcance de las vacunas en México.





Reunión en puerta



¿Recuerda los misteriosos robos a la Diócesis, la casa del Obispo y la Escuela de Ciencias Sociales de la UAdeC? Pues parece que quien o quienes perpetraron estos atracos, se las ingeniaron para ingresar a los edificios por el patio de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, lo que ha mandado señales de alerta a las autoridades.



Resulta que por una cuestión de protección a los edificios, que están contemplados dentro del patrimonio del Centro Histórico, no se pueden colocar cámaras de videovigilancia, lo cual ha sido aprovechado por los malandrines para brincarse y meterse a robar.



En los próximos días, el Comisionado de Seguridad Pública de Saltillo, Federico Fernández Montañez, tendrá una encerrona con representantes de la Diócesis, la UAdeC y la AIDH para ver qué medidas toman y evitar que los amigos de lo ajeno sigan haciendo de las suyas.





En veremos



Por cierto, y hablando de la AIDH, el edificio que albergaría a la Academia de Irene Spigno, a dos años de haber sido anunciada su construcción, sigue en “stand by” por falta de recursos. Y es que con tanto recorte presupuestal, no se ve por dónde se le pueda dar continuidad a esta obra que vino a poner en marcha la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, en noviembre de 2018.



Los optimistas dicen que el Gobierno de Coahuila tiene por ahí un as bajo la manga para poder sacar esta obra adelante, pero la realidad es que la falta de dinero obliga a la Administración a enfocarse en asuntos prioritarios.





Tibio, tibio…



Al que algunos abogados y colegas ven muy blandito con las corporaciones policiacas es al Ombudsman de Coahuila, Hugo Morales Valdés, quien públicamente ha criticado abusos de policías municipales, sobre todo aquellos gobernados por la oposición, pero cuando se trata de las estatales, como que le tiembla un poco la mano.



Tiempo al tiempo, dicen. Aunque estas críticas pueden tener un trasfondo real, lo cierto es que en materia de derechos humanos, Coahuila se mantiene como uno de los estados pioneros en decretos, iniciativas y leyes para proteger a sus ciudadanos.