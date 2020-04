10 Abril 2020 04:10:00

Llegando y llegando

Molestia, a decir lo menos, causaron las declaraciones que Raúl Peña Viveros soltó al llegar a Monclova como representante del director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, ante la emergencia por el contagio de personal médico del Hospital General de Zona número 7.



Según el enviado de Robledo, el “paciente cero” no fue el trailero, sino un urgenciólogo del propio IMSS que se infectó fuera de la institución y después propagó el virus entre sus compañeros.



Lo dicho por Peña causó molestia en la base médica y echa por la borda lo que el gobernador Riquelme viene construyendo para regresar la normalidad a la clínica.





Acuerdos con Texas



El próximo lunes será día clave en las acciones para tratar de frenar el avance del número de contagios de Covid-19, por lo menos en la región noreste del país. Por ahora la mayor amenaza viene de Estados Unidos, debido al número de casos y la intención de miles de paisanos por venir a México durante la presente temporada, que en términos normales sería vacacional.



Y el lunes será determinante porque para ese día se programó el encuentro de los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón y Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quienes integran la llamada “Alianza del Noreste”, se reunirán con autoridades de Texas para definir la estrategia. La idea, nos anticipan, es cerrar, si no literal, sí de facto la frontera y el flujo fronterizo.





Le toca el cabrito



Y precisamente para encaminar los puntos de la agenda que se va a desarrollar el próximo lunes, este viernes los gobernadores de la “Alianza del Noreste” terminan semana en los terrenos del “Bronco” Jaime Rodríguez Calderón, a quien por cierto le toca poner la comida y como en los últimos encuentros en Saltillo y Reynosa el plato fuerte fue cabrito, la vara le quedó bastante alta.



No descarte que los gobernadores del noreste salgan con el acuerdo de impulsar el uso obligatorio de cubrebocas, tal y como ocurre en Coahuila desde hace tres días, a iniciativa del gobernador Riquelme.



Los gobernadores también van a aprovechar para revisar los números del avance de la pandemia.





Le clausuran boda



“El Terreno” es el nombre de una palapa del ejido Santo Tomás, en Matamoros, donde el regidor del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), José Luis Montes Jasso, festejó a lo grande su boda. Entre los invitados hubo de todo, desde familiares y amigos de los novios, hasta el principal padrino, el alcalde matamorense Horacio Piña Ávila, mejor conocido en aquel municipio como “El Ejotito”, por aquello de que su padre y homónimo es famoso por el apodo de “El Ejote”.



El caso es que mientras la boda se celebraba llegaron patrullas e inspectores de la Secretaría de Finanzas y clausuraron el establecimiento, pues a José Luis se le antojó casarse y tener el festejo correspondiente en plena etapa de restricciones. Literal, le valió el llamado de “Susana Distancia” para evitar las aglomeraciones, al que tanto insiste al mandamás de la ‘Cuatroté’, Andrés Manuel López Obrador.





Les ganó el parpadeo



Por cierto, no todo está mal en la cuarta transformación. En Piedras Negras, el alcalde morenista Claudio Bres Garza se adelantó y ganó el parpadeo al superdelegado Reyes Flores Hurtado, quien por cierto anda en plena campaña, pero de socialito en los restaurantes, y anunció apoyos a partir de la próxima semana para trabajadores que por el cierre de establecimientos como restaurantes y pequeños comercios, fueron despedidos.



La idea es entregarles apoyos económicos mientras dure la contingencia, pues no solo se quedaron sin trabajo, también sin la oportunidad de ser contratados en otro lado.



Bres dijo que en coordinación con el Gobierno del Estado también hará llegar a la población cubrebocas y al personal médico, equipo especializado para evitar el contagio de coronavirus. ¿Y AMLO y sus representantes?





Se quedó corto



El que también presentó el paquete de estímulos y apoyos a comercios y pequeñas empresas fue el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, pero no faltaron las críticas, pues a más de uno le parece que se quedó corto al limitar los beneficios al mes de abril



Por lo pronto, el paquete contempla estímulos como 10% de descuento en el Impuesto Predial, impuesto al pavimento y derecho de limpieza; suspensión del cobro de parquímetros, del pago por derecho de piso para comerciantes ambulantes; 50% en recargos por pago del ISAI y licencias mercantiles. Algo es algo.





No es cierto



Si algo ha hecho la Federación durante la contingencia es generar confusión y meter en la agenda noticias falsas, como el reporte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sobre el despido masivo de profesores y personal de la Universidad Autónoma del Noreste (UANE).



De acuerdo con la dependencia del Gobierno federal, la UANE reportó el despido de 700 profesores y empleados administrativos para poder hacer frente a la pandemia económica que ya se empieza a sentir, a la par de los riesgos sanitarios.



De acuerdo con el rector de la Universidad, Jorge Verástegui Saucedo, quien en la pasada temporada fue secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y de Salud, el dato de la STPS es absolutamente falso y con ello queda la duda respecto al tratamiento que la Secretaría a cargo de Luisa María Alcalde le está dando a las cifras.