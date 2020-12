22 Diciembre 2020 03:10:00

Llegará vacuna

El retraso del envío de la vacuna anti Covid que hoy empezaría aplicarse, es consecuencia de un mal manejo de transportación, el delegado federal Reyes Flores Hurtado, asegura que antes del 31 de diciembre estará en Coahuila.



El día 28, como parte de la inocentada del Gobierno Federal, que ilusionó a personal de salud con ser los primeros en proteger y ahora nadie les cree.



Fuera de la suspensión nadie da detalles del retraso de la vacuna, ni los que se acreditan gestores de ella han dicho esta boca es mía.



EN CORTITO



Los que reaccionaron tarde, y en dirección equivocada, son algunos militantes de Morena quien encabezados por quien fuera representante de Morena ante el IEC protestó ante el Tribunal Electoral por aprobar la doble reelección..



Diana Hernández, debe saber que debieron inconformarse antes de que saliera el dictamen y que ahora es asunto de un Tribunal Federal, Monterrey primero y última instancia en México.



En Coahuila se juega en cancha ajena, ratifican o tumban en Monterrey o México y nada más.



VIVILLOS



Más adelantados están los del PAN, quienes prefieren impugnar la aprobación del Tribunal en Coahuila que aprobó la doble reelección, para evitar que les tumben candidatos registrados.



El dirigente blanquiazul en Coahuila, Chuy de León, dice que están de acuerdo con la reelección pero quieren evitar la sorpresa, por eso forzarán a que el Tribunal Federal Electoral, última palabra en el asunto, lo diga.



Otros dicen que el candidato natural y ganador no es afín los que tienen secuestrado al PAN en Coahuila quienes tienen comprometidas las candidaturas a los de su círculo, qué importa que sean perdedores.



SEGUNDO INTENTO



El regidor independiente con licencia, César Flores Sosa, presentó en la fecha límite su carta de intención al Comité Electoral para participar por segunda vez como candidato a la Alcaldía de Monclova.



Por diversos medios y personas, César, ha tenido contacto con algunos directivos de Morena, con el mismo dirigente Mario Delgado, quien no le dijo que sí tampoco que no, sólo que siguiera promoviéndose.



La política es de circunstancias, el Regidor sabe que debe estar preparado por si le abren espacio en Morena y sino va de nuevo como candidato independiente.



Si alguien es conocido en redes sociales, navega con la bandera anticorrupción, tiene experiencia en diversos cargos y encaja perfecto en el perfil de los de Morena, sólo es cuestión de un buen padrino de lo contrario un imposible, lo sabe.



Con César suman cuatro independientes a la Alcaldía por Monclova, Bretón Echeverría, Roberto Carlos Martínez y Édgar Ávila.



INDEPENDIENTADA



Al cierre de la fecha para presentar carta de intención los interesados en ser candidatos independientes a la Alcaldía, el Instituto Electoral contabilizó 29 interesados.



Si todos cumplen los requisitos, Saltillo tendrá cuatro candidatos sin partido, Torreón seis, Monclova cuatro, tres en San Pedro, dos en Piedras Negras, dos en Parra y dos Matamoros.



Hasta en municipios chicos hay un aspirante a la candidatura independiente, en la Región Centro, en San Buenaventura se anotó Sergio Rodríguez Ramos, en Candela, Héctor Hugo Cantú Calderón, otro en Acuña, Madero, General Cepeda, y Ramos Arizpe.