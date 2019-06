19 Junio 2019 04:10:00

Llegarán 18 mil migrantes a Piedras Negras

PREOCUPANTE EL TEMA DE los migrantes, luego de que el alcalde Claudio Bres ha puesto el dedo en la llaga al señalar que se espera que al menos por tres fronteras deporten a unos 50 mil migrantes desde Estados Unidos…



SEGURAMENTE PIEDRAS Negras estará entre esas fronteras por su condición de seguridad y con ello, serían unos 18 mil deportados, lo cual representa un cúmulo de problemas para nuestra región…



CÓMO ATENDER A 18 mil migrantes, en qué espacios, con qué capacidades en materia de atención médica; con qué personal y sobre todo cómo evitar que una cantidad así de personas en condición de desesperanza muchas de ellas, no conviertan su estadía en un problema a la convivencia normal transfronteriza Eagle Pass-Piedras Negras…



¿CóMO ES QUE SE evitaría que las maquiladoras no analicen reubicar su posición geográfica, si con esa cantidad de migrantes el futuro del buen tránsito de mercancías y vehículos en ambos sentidos está en riesgo?...



LA SITUACIóN ES COMPLICADA y se podría poner peor, pues ya se tuvo el ejercicio con 2 mil migrantes y fue difícil atenderlos a principios de año…



III

BIEN POR EL DIRECTOR del DIF estatal, Roberto Cárdenas Zavala, luego de que se difundiera o denunciara que un chofer de UneDIF en la región centro cargaba cajas de cerveza en una unidad de este tipo que es para el servicio de personas con alguna discapacidad…



EL MENSAJE VA PARA todas las delegaciones, porque no se puede permitir este tipo de fallas en un programa tan delicado y tan específico en cuanto a las personas que va dirigido…



¿CÓMO ES POSIBLE QUE no haya razonado sobre esto de que era un acto indebido y moralmente incorrecto el transportar cerveza en un vehículo de UneDIF?…



ESPEREMOS QUE LAS COSAS se compongan en el servicio porque son muchos los beneficiarios y ojalá esta acción no frene el buen desempeño y resultados que los vehículos UneDIF han tenido en Coahuila…



III

LUEGO DE QUE EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador difundiera la carta de que a ningún familiar de él, ni a sus hijos incluso, le hicieran caso si pretendía influenciar en obras o proveedurías en el sector público, donde surge el cuestionamiento es en las termoeléctricas de Nava, en donde un alto funcionario de CFE ha obligado a empresas nacionales y extranjeras a que le otorguen las obras, ya concursadas, para que las ejecuten empresas afines a su familia, principalmente de sus hijos…



LA QUEJA ES CONSTANTE, porque lo peor de todo es que las obras se encuentran abandonadas, algunas tan cuantiosas como 300 millones de pesos que deberían estar en ejecución por parte de empresas italianas y que simplemente están en el abandono…



¿ACASO SERá QUE EL TITULAR de CFE, Manuel Bartlett, ya envió a la gente de la contraloría interna para que investigue?, pues se dice que ya compareció en la termoeléctrica el responsable de la empresa italiana, pues el atraso es notorio y el abandono mucho más…



VEREMOS Y DIREMOS SI EN Nava la CFE realmente aplica la disposición presidencial o la ignoran, en la creencia de antaño de que mandan los encargados de cada termoeléctrica como si fueran de su propiedad…



III

AUNQUE NO SON VISIBLES, en Piedras Negras ha comenzado a llegar en forma numerosa un grupo de migrantes de origen venezolano que buscan solicitar asilo político o humanitario en Estados Unidos…



A DIFERENCIA DE LOS centroamericanos y de otras nacionalidades, los venezolanos son más discretos, se quedan en hoteles o casas que rentan, incluso trabajan en actividades de regular remuneración para sostenerse mientras esperan su llamado a comparecer ante autoridades migratorias en Eagle Pass…



EL ASUNTO ES PREOCUPANTE, porque las redes sociales y familiares se hacen más fuertes y eso atrae más migrantes por Piedras Negras, incluso a grado tal que en ocasiones sacerdotes de esta ciudad les informan a sacerdotes y obispos de Centroamérica las atenciones y facilidades para su cometido que se tienen en nuestra frontera, sin considerar lo que eso significa en problemas y costos…



ESPEREMOS QUE EL FENóMENO migratorio se controle un poco más con la llegada esta semana de 200 elementos de la Policía Federal a resguardar los cruces y a patrullar las zonas donde los migrantes intentan cruzar sin documentos…



OJALá QUE LA gestión de Héctor Menchaca no se atore, no se frene, como coordinador de enlace, porque son cientos los que llegan a diario y que quieren cruzar…