27 Marzo 2019 04:10:00

Llegó por carretera

Al parecer se acabó la época del uso de helicóptero por parte de la cúpula de Gobierno para llegar cada año a la Ex Hacienda Plan de Guadalupe y recordar la firma del plan de Venustiano Carranza, que terminó por derrocar a Victoriano Huerta. A partir de ahora nada de polvaredas para los invitados de a pie.



Nos aseguran que desde el lunes, el gobernador Miguel Riquelme dio instrucciones para que el traslado hasta el lugar, en donde todavía es territorio de Ramos Arizpe, fuera por tierra y así lo hizo la mañana de este martes. Fue y vino en camioneta y lo hizo con puntualidad.



Hubo gobernadores que se trasladaban a la ex hacienda hasta en avionetas, pero por lo visto la etapa “fifí” de las aeronaves quedó atrás.



En el ánimo



Por cierto, el gobernador Miguel Riquelme hizo el viaje desde Saltillo, acompañado por el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), Zoé Robledo Aburto, quien, como lo anticipó este Marques, vino en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. El originario de Tuxtla Gutiérrez y enviado de la Cuarta Transformación pisó terreno coahuilense desde el lunes por la noche.



Y si alguien tiene dudas sobre los funcionarios que andan cerca del corazón del gobernador, les comentamos que en la misma camioneta también viajaron el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, y el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, quienes bajaron muy sonrientes y saludadores.



De oquis



Los que ni se asomaron por la Ex Hacienda de Guadalupe en Ramos Arizpe fueron los morenistas Reyes Flores Hurtado y Armando Guadiana Tijerina. Ni el superdelegado en Coahuila, ni el senador, se echaron la vuelta. De hecho hubo muy pocos representantes de la cuarta transformación.



El que tampoco se dejó ver fue el coahuilense Javier Guerrero García, quien como director de Gobierno, es el brazo derecho de Zoé Robledo en el área de la Segob que les tocó. Varios guerreristas de La Laguna y de municipios de la zona norte del estado, hicieron el viaje para ver si lo saludaban, pero la vuelta fue de oquis, pues el sampetrino no dijo presente. De hecho, Robledo llegó con bajo perfil, sólo acompañado por dos



colaboradores.



Hace un año



En la ceremonia por el 106 aniversario de la firma del Plan de Guadalupe hubo recuerdos de hace un año que surgieron entre los asistentes. Por ejemplo, precisamente el 26 de marzo de 2018, el mexiquense José Luis Pliego Corona debutó como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado. Entonces, el gobernador Miguel Riquelme le entregó el nombramiento y después se trasladaron a la Ex Hacienda… A diferencia de hace un año, cuando literalmente corrió de los reporteros, esta vez el responsable de la seguridad ciudadana estuvo dispuesto para cuanta entrevista le solicitaron. Contra todos los pronósticos, ya lleva un año en el cargo.



Otro recuerdo de hace un año, aunque no muy agradable, fue el de la volcadura de la camioneta en que viajó el subsecretario de Gobierno, Francisco Niebla. El propio gobernador lo comentó al caminar por la Ex Hacienda y toparse de frente con el funcionario.



No es maquiladora



Quien reaccionó con argumentos ante el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador para cancelar la producción de leche en la Comarca Lagunera y llevarla a Tabasco y Chiapas, fue el secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, José Luis Flores Méndez. “No se trata de ocurrencias. La producción de leche en la Comarca Lagunera tiene arraigo.



“No sólo es sacarle leche a la ubre”, aseguró el funcionario luego de considerar que por la ingeniería y tecnificación indispensables para producir el producto y el desarrollo del hato ganadero, no alcanzaría este sexenio para el cambio. “No se trata de una maquiladora; es una industria con raíces”, señaló.



De Ramos Arizpe a Cuatro Ciénegas



Quien de la ex Hacienda de Guadalupe viajó a Cuatro Ciénegas fue el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez. Hizo el trayecto junto con la alcaldesa de allá mismo, Yolanda Cantú Moncada, para poner en marcha la Unidad de Información del Centro de Investigación para la Conservación de la Biodiversidad y Ecología (CICBEC).



El rector coincidió en el evento, en las instalaciones de la Casa de la Cultura, con el director del Museo del Desierto, Arturo González y el director general de AHMSA, Luis Zamudio… Entrados en gastos, inauguraron una exposición fotográfica sobre el peyote.





Se buscan priistas



El que va por más militantes es el dirigente del PRI Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila. Está en marcha una campaña de reafiliación y credencialización, pues tienen la idea de que son más de 400 mil miembros activos y quieren que todos cuenten con la acreditación correspondiente.



Al parecer la intención de la dirigencia tricolor también es enseñar músculo en las próximas elecciones internas y que todos los priistas que presuman de esa condición, participen sin contratiempos en las siguientes elecciones, es decir, las del próximo año.



En cuanto a votos, en la contienda por la gubernatura, en 2017, el tricolor casi llegó a los 500 mil, pero en las federales del año pasado con dificultades pasó de 350 mil, con todo y los votos de sus aliados, el Verde y Nueva Alianza.