14 Julio 2020 03:10:00

Llévele, llévele un cachito para el avión

Después de haber regalado como 100 millones de dólares, entre Honduras, Guatemala y El Salvador para diversos proyectos disque para generar empleos y que nadie busque trabajo en otros países, ahora anda que no completa para hacerle frente a esta contingencia...



En su conferencia de prensa mañanera, el Presidente lanzó un llamado a todos los mexicanos para que el que pueda compre un cachito de 500 pesos para la rifa del avión presidencial...



Dice que se requiere comprar equipo médico como ventiladores, contratar personal para Salud y demás insumos para enfrentar esta contingencia...



Dice que quien compre esos cachitos apoyará a una labor humanitaria...



¿Qué haría el país con 100 millones de dólares que el Presidente regaló casi casi al inicio de su mandato?, muy seguramente tendría recursos para comprar todos los ventiladores que necesitara el país...



Y es que se ha vendido como un 22 por ciento de los 6 millones de cachitos que se hicieron para la rifa, es decir, la gente no ha podido gastar 500 pesos...



Pero a como sigue la crisis en el país, la gente sin empleo, con salarios a medias y gastando para salir adelante en esta emergencia, a nadie nos sobran 500 pesos para darle gusto al Presidente...



Ya debería mejor usar el avión Presidencial, porque resulta que por estar estacionado en Estados Unidos y por el mantenimiento, por un año se pagaron 30 millones de pesos y ahí siguen, pagando...



Total, no será el primer compromiso de campaña que incumpla el Presidente, primero se tiene que ver la economía del país y luego qué le deja más popularidad al gobierno...



Hace Alcalde esfuerzo desesperado...



La desesperación agobia a las autoridades frente al alza en los contagios del Covid 19...



Y lo que es peor, la desesperación no es por lo que se tenga qué hacer, que sin duda se está haciendo, sino porque nada ha podido detener a la gente en su casa...



El alcalde Alfredo Paredes dio una conferencia de prensa, donde se hizo acompañar por destacados médicos, incluso uno de los que están en el área Covid del Seguro Social...



Este dijo que no quiere usar la palabra sacrificio, pero la realidad es que los médicos y las enfermeras se están sacrificando por los enfermos de coronavirus...



Cierto que les pagan un sueldo, pero ninguna cifra vale una vida, además no sólo se arriesgan ellos, sino a toda su familia...



Entonces, obviamente lo que hacen los médicos es un sacrificio les guste o no a quienes no creen en éste padecimiento...



Además, explicaron que sí hay camas, pero si ésto empeora lo que puede faltar es personal médico y es ahí donde la puerca torcerá el rabo...



34 personas hospitalizadas por coronavirus es mucho en la Clínica 7, donde aún hay camas y ventiladores, pero médicos y enfermeras quién sabe si nos alcancen...



Ahora fueron los médicos quienes hablaron en esta conferencia y quienes con manzanas explicaron los peligros del Covid y casi casi suplican a la gente que se quede en su casa...



La reactivación fue económica, no social y eso nos tiene que entrar en la cabeza para poder quedarnos en casa y ayudar a nuestros médicos y a las autoridades...



¿Y el líder de la CTM en Coahuila?



Acusaciones van y vienen entre los cetemistas Jorge Carlos Mata y Javier Hernández del Ángel y nadie pone orden...



El primero es acusado de corrupción, que porque se gasta miles de pesos en gastos de representación y hasta de amenazas...



Pero hasta el momento el dirigente estatal Tereso Medina, no ha dado la cara en éste mitote...



Sin duda, Tereso Medina debe salir a decir por lo menos que va a investigar esas acusaciones y que no va a permitir que nadie se robe las cuotas de los trabajadores...



Aunque parezca una broma y un sueño, eso es lo que debería decir, que se haga quién sabe...